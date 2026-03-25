Programul slujirii ierarhilor de Buna Vestire 2026

De sărbătoarea Bunei Vestiri, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox, ierarhii Biserica Ortodoxă Română vor oficia slujbe speciale în întreaga țară și în diaspora, potrivit programului transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas, conform basilica.ro.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea „Buna Vestire” – Sânandrei din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Olmsted Township, statul american Ohio.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Grupul social Sibioara, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din municipiul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Scăueni, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din municipiul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Domnești de Jos, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din municipiul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Schitul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bodrogul Vechi, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Buna Vestire”, Londra VI – Morden, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin.

Preasfintitul Parinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji, la Manastirea Buna Vestire din Oradea.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Mraconia, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia Slobozia Mare, din Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Chiroiu, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction va sluji în Parohia Valea Părului, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea „Buna Vestire” din județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Caracal, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Moldovița, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Voronei, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, provincia canadiană Quebec.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Buna Vestire şi Duminica Sfinților Români” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica „Sfântul Anton”- Curtea Veche, Paraclis Patriarhal.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Schitul „Sfântul Nifon” al Mănăstirii Secu, din județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Paraclisul „Buna Vestire” de la Mănăstirea Săraca din Șemlacu Mic, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Miclăușeni, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Putnei, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Pogleț din județul Bacău.

Buna Vestire sau Blagovestenie – zi cu dezlegare la pește în Postul Paștelui

Buna Vestire, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Blagovestenie, este una dintre cele mai importante sărbători din perioada Postului Paștelui și este prăznuită în fiecare an pe 25 martie. Deși postul presupune, în mod obișnuit, restricții alimentare stricte, această zi aduce o rânduială aparte: credincioșii au dezlegare la pește, untdelemn și vin, marcând astfel un moment de bucurie în mijlocul nevoinței duhovnicești.

Semnificația sărbătorii este profundă, amintind clipa în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos.

În timpul Postului Mare, zilele cu dezlegare la pește sunt puține, iar Buna Vestire și Floriile se remarcă drept momente de bucurie și întărire sufletească. Tradiția populară spune că cei care respectă obiceiul de a consuma pește în această zi vor avea parte de sănătate, spor și noroc de-a lungul anului, păstrându-și vitalitatea și echilibrul asemenea peștelui în apă.