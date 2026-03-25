Buna Vestire 2026, zi cu dezlegare la pește. Ce se dă de pomană de „Ziua Cucului”

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți

Buna Vestire 2026 este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin ortodox. Ca în cazul fiecărei sărbători din România, și pe 25 martie creștinii respectă anumite obiceiuri și superstiții. 

Buna Vestire, tradiții și obiceiuri

Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin și este celebrată în fiecare an pe data de 25 martie. Această zi amintește momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Sărbătoarea este pusă în calendar cu nouă luni înainte de Crăciun și marchează începutul simbolic al venirii lui Iisus pe lume. Din acest motiv, Buna Vestire este considerată una dintre cele mai vechi și mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. În tradiția românească, Buna Vestire mai este cunoscută și sub numele de Blagoveștenie sau Ziua Cucului. Denumirea populară vine din credința că în jurul acestei zile cucul începe să cânte pentru prima dată în acel an, vestind sosirea primăverii și trezirea naturii la viață.

În unele zone ale țării, oamenii ascultau cântecul cucului și încercau să descifreze semne despre viitor, numărând de câte ori cântă pasărea. Se spunea că numărul cântecelor poate arăta câți ani mai sunt până la căsătorie sau cât noroc va avea cineva în anul respectiv.

Fiind o sărbătoare importantă din perioada Postului Paștelui, credincioșii merg la biserică pentru rugăciune și pentru a participa la slujbe speciale. Deși se află în Postul Mare, această zi aduce o excepție importantă: este una dintre puținele zile în care Biserica permite consumul de pește, alături de vin și untdelemn, conform Traditii-superstitii.ro.

Furt filmat într-un magazin din Târgu Jiu. Ce a sustras o femeie de pe un raft, după ce a analizat cu atenție produsele

Tradiția spune că persoanele care mănâncă pește în această zi vor avea parte de sănătate, spor și noroc pe tot parcursul anului. Tot în această zi oamenii se roagă pentru liniște, binele familiei și pentru protecție divină. În tradiția populară, Buna Vestire era considerată începutul adevărat al primăverii. În unele sate se aprindeau focuri în curți pentru a alunga spiritele rele și pentru a proteja gospodăria.

Pe vremuri existau și obiceiuri legate de agricultură. Țăranii stropeau rădăcina pomilor cu vin sau țuică și afumau pomii fructiferi pentru a-i proteja de dăunători și pentru a avea roade bogate în acel an. Se credea că aceste gesturi aduc un fel de binecuvântare asupra naturii înainte de începerea muncilor agricole.

Buna Vestire, zi cu dezlegare la pește în Postul Paștelui

Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători din perioada Postului Paștelui și este prăznuită în fiecare an pe data de 25 martie. Deși postul presupune, în mod obișnuit, renunțarea la alimente de origine animală, această zi aduce o excepție importantă pentru credincioși: dezlegarea la pește, untdelemn și vin.

Această dezlegare este privită ca un moment de bucurie în mijlocul postului. Sărbătoarea amintește clipa în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În tradiția creștină, peștele are și o semnificație simbolică importantă. În primele veacuri ale creștinismului, el era folosit ca simbol al lui Hristos și al credinței creștine. Din acest motiv, peștele apare în mod special în meniul acestei sărbători.

În timpul Postului Mare există foarte puține zile în care Biserica permite consumul de pește. Printre acestea se numără Buna Vestire și sărbătoarea Floriilor, ambele fiind considerate momente de bucurie spirituală în perioada postului. Potrivit tradiției populare, se spune că persoanele care mănâncă pește de Buna Vestire vor avea parte de sănătate, spor și noroc pe tot parcursul anului. Se mai spune că cei care respectă acest obicei se vor simți vioi și plini de energie, asemenea peștelui în apă.

Buna Vestire, cunoscută și ca „Ziua Cucului”

În tradiția românească, Buna Vestire mai este cunoscută și ca Ziua Cucului. Această denumire vine din credința veche că în jurul datei de 25 martie cucul începe să cânte pentru prima dată în acel an. Cântecul lui era considerat semnul sigur că primăvara a sosit, iar natura începe să prindă din nou viață.

Pe vremuri, primul cântec al acestei păsări era foarte important pentru oameni. Se spunea că fiecare strigăt al cucului are o semnificație pentru viața celui care îl aude. Mulți obișnuiau să numere de câte ori cântă pasărea, crezând că acest lucru poate arăta câți ani mai sunt până la căsătorie sau chiar câți ani mai are omul de trăit.

Existau și credințe legate de noroc. Dacă cineva auzea cucul cântând în față sau în partea dreaptă, era considerat un semn bun pentru anul care urma. În schimb, dacă pasărea cânta din spate sau din partea stângă, era văzut ca un semn de ghinion. Tot din tradiția populară vine și credința că oamenii trebuie să întâmpine această zi veseli, îmbrăcați curat și cu bani în buzunar. Se spunea că astfel vor avea parte de prosperitate, noroc și belșug pe tot parcursul anului.

Superstiții de Buna Vestire. Ce nu este bine să faci astăzi

Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin. În tradiția populară românească, această sărbătoare este însoțită de numeroase credințe și superstiții. Se spune că felul în care este trăită această zi poate influența întregul an. Una dintre cele mai cunoscute credințe spune că nu este bine să te cerți sau să fii supărat de Buna Vestire. Tradiția spune că persoanele care se ceartă în această zi pot avea parte de necazuri și neînțelegeri tot anul. Din acest motiv, oamenii încearcă să păstreze liniștea în familie și să evite orice dispută.

O altă superstiție populară spune că nu trebuie să ieși din casă flămând. În credința populară, cine pleacă dimineața fără să mănânce riscă să aibă parte de lipsuri sau slăbiciune pe parcursul anului. De aceea, oamenii obișnuiesc să mănânce înainte de a începe activitățile zilei. În multe zone ale țării se spune că nu este bine să se facă treburi grele în gospodărie. Spălatul rufelor, cusutul sau munca la câmp sunt evitate, deoarece se crede că pot aduce ghinion sau pagubă în casă. Ziua ar trebui dedicată rugăciunii, liniștii și bucuriei sărbătorii.

Se mai spune că nu este bine să pui ouă la cloșcă în această zi. În credințele vechi se spunea că puii ar putea ieși bolnavi sau cu probleme dacă ouăle sunt puse la clocit de Buna Vestire. Există și credințe legate de pescuit. În unele zone se spune că nu este bine să arunci mămăligă în apă în această zi, deoarece ar putea muri peștii din acel loc.

Ce se dă de pomană de Buna vestire

De Buna Vestire, mulți credincioși obișnuiesc să dea de pomană pentru sufletul celor adormiți. Pentru că sărbătoarea cade în perioada Postului Paștelui, pachetele oferite trebuie să conțină alimente de post. În mod tradițional se împart colivă, colaci sau pâine, dar și prăjituri de post. De asemenea, pentru că în această zi există dezlegare la pește, multe persoane oferă și preparate din pește, precum pește gătit, conserve de pește sau salată de icre.

În pachetul de pomană se mai pot pune fructe, dulciuri de post, iar de multe ori este inclusă și o lumânare, care se aprinde simbolic pentru sufletul celui pomenit. În unele zone ale țării, oamenii oferă și pâine cu sare, gest considerat un semn de respect și ospitalitate. De asemenea, pot fi dăruite obiecte utile, precum haine sau vase, în semn de ajutor și milostenie. Tradiția spune că pomana dată în această zi este un gest de milostenie și de rugăciune pentru cei plecați dintre noi, dar și o formă de recunoștință și binecuvântare pentru cei vii.

Ce înseamnă dacă e soare de Buna Vestire

În tradiția populară românească, vremea din ziua de Buna Vestire este considerată un semn pentru întregul an care urmează. De aceea, oamenii priveau cu mare atenție cerul pe data de 25 martie și încercau să interpreteze semnele naturii. Se spune că, dacă în această zi este soare și vreme frumoasă, anul va fi unul bun, cu recolte bogate și spor în gospodării.

În credința populară, soarele din ziua Bunei Vestiri este văzut ca un simbol al bucuriei și al belșugului. O zi luminoasă este considerată un semn că primăvara va fi frumoasă, iar natura se va dezvolta armonios. Tot în tradiția populară există și credința că vremea din această zi poate prevesti vremea de Paște. Dacă Buna Vestire este senină și caldă, oamenii spuneau că și sărbătoarea Paștelui ar putea avea parte de vreme bună și liniștită.

GALERIE FOTO Câtă încredere! Turcia și-a prezentat deja echipamentul pentru Cupa Mondială
Furt filmat într-un magazin din Târgu Jiu. Ce a sustras o femeie de pe un raft, după ce a analizat cu atenție produsele

Buna Vestire 2026. Programul complet al slujirii ierarhilor în marile catedrale din România

Epic Games anunță concedieri masive în plină criză în industrie. Interesului pentru Fortnite a scăzut

Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați

Se strică din nou vremea. Va ploua în toată România, la munte vor reveni ninsorile

LIVE UPDATE. Sindicatele refuză să participe la ședința care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil

