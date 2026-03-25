Buna Vestire 2026, zi cu dezlegare la pește. Ce se dă de pomană de „Ziua Cucului”

Buna Vestire, tradiții și obiceiuri

Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin și este celebrată în fiecare an pe data de 25 martie. Această zi amintește momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Sărbătoarea este pusă în calendar cu nouă luni înainte de Crăciun și marchează începutul simbolic al venirii lui Iisus pe lume. Din acest motiv, Buna Vestire este considerată una dintre cele mai vechi și mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. În tradiția românească, Buna Vestire mai este cunoscută și sub numele de Blagoveștenie sau Ziua Cucului. Denumirea populară vine din credința că în jurul acestei zile cucul începe să cânte pentru prima dată în acel an, vestind sosirea primăverii și trezirea naturii la viață.

În unele zone ale țării, oamenii ascultau cântecul cucului și încercau să descifreze semne despre viitor, numărând de câte ori cântă pasărea. Se spunea că numărul cântecelor poate arăta câți ani mai sunt până la căsătorie sau cât noroc va avea cineva în anul respectiv.

Fiind o sărbătoare importantă din perioada Postului Paștelui, credincioșii merg la biserică pentru rugăciune și pentru a participa la slujbe speciale. Deși se află în Postul Mare, această zi aduce o excepție importantă: este una dintre puținele zile în care Biserica permite consumul de pește, alături de vin și untdelemn, conform Traditii-superstitii.ro.

Tradiția spune că persoanele care mănâncă pește în această zi vor avea parte de sănătate, spor și noroc pe tot parcursul anului. Tot în această zi oamenii se roagă pentru liniște, binele familiei și pentru protecție divină. În tradiția populară, Buna Vestire era considerată începutul adevărat al primăverii. În unele sate se aprindeau focuri în curți pentru a alunga spiritele rele și pentru a proteja gospodăria.

Pe vremuri existau și obiceiuri legate de agricultură. Țăranii stropeau rădăcina pomilor cu vin sau țuică și afumau pomii fructiferi pentru a-i proteja de dăunători și pentru a avea roade bogate în acel an. Se credea că aceste gesturi aduc un fel de binecuvântare asupra naturii înainte de începerea muncilor agricole.

Buna Vestire, zi cu dezlegare la pește în Postul Paștelui

Această dezlegare este privită ca un moment de bucurie în mijlocul postului. În tradiția creștină, peștele are și o semnificație simbolică importantă. În primele veacuri ale creștinismului, el era folosit ca simbol al lui Hristos și al credinței creștine. Din acest motiv, peștele apare în mod special în meniul acestei sărbători.

În timpul Postului Mare există foarte puține zile în care Biserica permite consumul de pește. Printre acestea se numără Buna Vestire și sărbătoarea Floriilor, ambele fiind considerate momente de bucurie spirituală în perioada postului. Potrivit tradiției populare, se spune că persoanele care mănâncă pește de Buna Vestire vor avea parte de sănătate, spor și noroc pe tot parcursul anului. Se mai spune că cei care respectă acest obicei se vor simți vioi și plini de energie, asemenea peștelui în apă.

Buna Vestire, cunoscută și ca „Ziua Cucului”

Această denumire vine din credința veche că în jurul datei de 25 martie cucul începe să cânte pentru prima dată în acel an. Cântecul lui era considerat semnul sigur că primăvara a sosit, iar natura începe să prindă din nou viață.

Pe vremuri, primul cântec al acestei păsări era foarte important pentru oameni. Se spunea că fiecare strigăt al cucului are o semnificație pentru viața celui care îl aude. Mulți obișnuiau să numere de câte ori cântă pasărea, crezând că acest lucru poate arăta câți ani mai sunt până la căsătorie sau chiar câți ani mai are omul de trăit.

Existau și credințe legate de noroc. Dacă cineva auzea cucul cântând în față sau în partea dreaptă, era considerat un semn bun pentru anul care urma. În schimb, dacă pasărea cânta din spate sau din partea stângă, era văzut ca un semn de ghinion. Tot din tradiția populară vine și credința că oamenii trebuie să întâmpine această zi veseli, îmbrăcați curat și cu bani în buzunar. Se spunea că astfel vor avea parte de prosperitate, noroc și belșug pe tot parcursul anului.