Bărbatul cu cel mai mare nas din lume a murit. Cât de lung era și ce alte calități avea

Mehmet Özyürek primise de la Cartea Recordurilor recunoașterea pentru cel mai mare nas din lume al unui bărbat în viață, de 8,8 cm, și a obținut acest titlu de trei ori, de fiecare dată depășindu-și competitorii

Mehmet Özyürek, din Turcia, a suferit un atac de cord și a fost supus unei intervenții chirurgicale săptămâna trecută, dar nu a supraviețuit, relatează publicația Daily Star.

Familia lui Mehmet l-a înmormântat în orașul său natal Artvin din Turcia, potrivit Guinness World Records.

Fiul său, Barıș, a declarat „Le mulțumesc sincer oamenilor din Artvin și admiratorilor, suntem copleșiți de durere. Tatăl meu a fost foarte bun la suflet, a încercat să nu jignească pe nimeni. Tatăl meu nu era împăcat doar cu nasul lui, ci și cu viața pe care a dus-o" a spus fiul lui Mehmet.

Avea și un miros deosebit

Bărbatul a fost mereu mândru de nasul său, și a relatat că dimensiunile acestuia au venit la pachet cu o capacitate olfactivă foarte dezvoltată.

„Simțul meu olfactiv este diferit de al altor oameni. Eu ziceam 'există un miros aici'. Ceilalți oameni spuneau 'noi nu simțim acest miros'. Eu spuneam 'poate că voi nu-l mirosiți, dar eu pot'. De exemplu, dacă intru în casa mea... îmi dau seama imediat ce fel de mâncare este gătit" declara el pentru Cartea Recordurilor, în 2021.

Mehmet a spus că nasul său mare și distinctiv este o trăsătură de familie. „Am o caracteristică atât de specială. Îmi place la nebunie, lumea este încântată, la fel și cei de la Cartea Recordurilor, și bineînțeles, și soției mele îi place!”

„Este o afecțiune genetică, din câte am înțeles. Mediciin-au avut nicio explicație, dar o am în familia mea, deci tatăl meu o are, unchii mei o au, eu o am. Dumnezeu m-a făcut așa, nu se poate face nimic în această situație. Am învățat să trăiesc împăcat cu fizicul meu" spunea bărbatul.

Cel mai lung nas înregistrat în istorie i-a aparținut englezului Thomas Wedders.

Nasul bărbatului din Yorkshire, din secolul al XVIII-lea, măsura 19 cm, iar posesorul său făcea parte dintr-un circ ambulant.

