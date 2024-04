Bărbatul care bea 21 de halbe de cidru pe zi ajunsese cu ochii galbeni. „Vomita sânge.” La spital i-au spus să bea mai puțin

Jack Mackey a fost găsit de mama sa, Sue, prăbușit în dormitorul său, vomitând sânge, la o zi după ce a împlinit 27 de ani. Era aproape de moarte, li mama l-a dus rapid la spital. Nu era prima oară când ajungea acolo, dar cu siguranță era în cea mai gravă stare de până atunci. În decursul celor 30 de vizite la spitalul de urgență, medicii îi acordaseră tratamentul de urgentă și-l înscriseseră pe o listă de așteptare a NHS pentru dezintoxicare- numai că nu-i mai venea rândul, arată publicația The Sun.

Nu avea suficienți bani pentru o clinică de reabilitare privată, nici măcar cu economiile familiei sale.

Ajuns acum la 31 de ani și fără să mai pună gura pe alcool, Jack a fost de acord să povestească drama prin care a trecut, timp de aproape zece ani. „Mă simțeam atât de singur când eram aproape de sfârșit. Aproape am murit de trei ori și te simți atât de singur. Ai impresia că nu există o lumină la capătul tunelului, dar există", a spus el.

De la vârsta de 19 ani, Jack, din Tunbridge Wells, Kent, a început încet-încet să bea din ce în ce mai mult.

Cânta într-o trupă mai multe nopți pe săptămână, iar alcoolul îl ajuta să treacă peste anxietatea sa.

A ajuns până în punctul în care a ajuns să bea patru litri de cidru doar pentru a ieși din casă și a merge la slujba de zi la un supermarket. Într-o zi în care nu băuse, a făcut convulsii iat bunica lui l-a dus la spital

„Am avut o criză foarte gravă acasă și am fost dus de urgență la spital cu bunica mea. Eram pe bancheta din spate a mașinii și aveam convulsii. Atunci mi-am dat seama că eram dependent" și-a adus aminte Jack.

Medicii de la Spitalul Pembury i-au spus că organismul său era de dependent de alcool și a intrat în sevraj. După ce i s-a pus o perfuzie, a fost trimis acasă și i s-a spus să continue să bea, dar să reducă încet cantitățile consumate.

„Mama mea a spus: "Glumești? Ne trimiteți acasă să bem mai mult?". Din păcate, acesta este sfatul pe care îl primești atunci când mergi la spital și nu au specialitățile necesare pentru a te dezintoxica sau sunt prea ocupați."

Pentru Jack a fost o „undă verde pentru a bea mai mult și am fost ca și cum aș fi spus 'grozav'", a spus el.

În următoarele șase luni, el și mama sa au făcut tot posibilul pentru a-i monitoriza nivelul de consum de alcool - dar din cauza sevrajului, a avut stări de halucinații și delir.

În timpul vizitelor frecvente la spital, mamei sale i se spunea „trebuie să-l duci acasă, nu mai avem paturi pentru el", și așa alcoolicul ajungea din nou acasă, unde avea undă verde să bea în continuare.

„Asta o să te omoare”

„Când bei atât de mult, nu-ți poți rezolva problemele de sănătate mintală, așa că depresia mea devenea din ce în ce mai gravă. Îmi făceam rău singur, a fost un coșmar. (...) Un doctor a intrat în cameră și m-a împuns în stomac și m-a întrebat: 'Te simți prost acum? Asta o să te omoare - nu-ți dai seama?. Stăteam în pat și plângeam. Trebuie să existe mai mult ajutor pentru dependenți" a mai spus Jack

El a spus că reducerea consumului de alcool „într-un ritm stabil", așa cum au spus medicii, nu a fost "suficientă".

„Nu aveam nicio idee că sevrajul de alcool ar putea provoca halucinații de acest fel și delir. A fost terifiant. Mama a crezut că mi-am pierdut mințile" a mărturisit Jack

În cel mai rău moment al său, bea 12 litri de cidru pe zi. „Nu puteam să merg niciodată dimineața pentru că în acele 20 de minute în care nu beam, tremuram foarte tare. Practic, era un iad".

La vârsta de 23 de ani, a fost în cele din urmă acceptat într-un program de dezintoxicare și internat la Bridgehouse Centre din Maidstone. Așteptase luni pe care mulți alți dependenți nu le au.

Lui Jack i s-a administrat librium - o clasă de medicamente de tip benzodiazepină - care a permis un proces de diminuare a simptomelor de sevraj.

Bărbatul a scris o carte ca să ajute alți alcoolici

Două săptămâni mai târziu, a fost trimis acasă și nu a mai băut timp de trei ani.

Dar o despărțire nefericită l-a făcut să se reapuce.

În următoarele câteva luni, a continuat să bea, și credea că se afla la un nivel controlabil.

„Am ajuns la punctul în care auzeam muzica îngerilor din cer și m-am gândit "asta nu e bine"", a spus el. Nu mai băusem de cinci zile în acel moment și știam că nu era vorba de sevraj de alcool, pentru că nu tremuram. M-am dus la spital și mi-au dat ceva pentru că nu puteam să dorm și când m-am simțit mai bine am încercat din nou să mă las. A fost îngrozitor și am devenit galben la față, pe corp și în albul ochilor” și-a mai amintit Jack.

A băut pentru ultima dată pe 29 septembrie 2019. Mama sa, Sue, l-a găsit în camera sa, prăbușit.

„Vomita sânge. A fost ca un spectacol de groază. Nu-mi amintesc prea multe din acea zi, a fost a doua zi după ce am împlinit 27 de ani, a fost ziua în care am băut ultima oară. Totul era în ceață. Am fost la un pas de moarte."

Jack a stat în spital timp de opt zile și apoi a fost trimis înapoi la reabilitare

„Nu pot să vă spun ce tarife au, o persoană obișnuită nu și-i poate permite", a spus Jack.

Cu toate acestea, a aflat despre Kenward Trust, un centru de reabilitare administrat de o organizație caritabilă din apropiere.

A petrecut trei luni acolo. El a spus că tot ce i-au cerut a fost o mică contribuție din beneficiile sale și, în schimb, a primit propria cameră, mâncare și ședințe de recuperare zilnice

„Atât de multe locuri m-au salvat, dar Kenward Trust a fost cel mai bun", a mai spus el.

Jack locuiește acum în propriul apartament și își continuă activitatea muzicală. A publicat, de asemenea, o carte - Delirium - în care descrie în detaliu lupta sa pentru a învinge alcoolul, și lucrează acum la o a doua carte.

Un purtător de cuvânt al Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust a declarat pentru The Sun că nu pot comenta cazurile pacienților.

Spitalul nu oferă servicii specializate pentru tratarea alcoolismului și astfel pacienții sunt trimiși înapoi la medicul de familie pentru a fi îndrumați către serviciile comunitare locale pentru îngrijire continuă.

