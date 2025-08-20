Au început deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Craiova. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”

20-08-2025 | 08:20
Au început deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Craiova

Omul gospodar își face iarna car și vara sanie - pe acest principiu, la Craiova, se fac deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun.

Roxana Vlădășel

Chiar și rezervările pentru cei care vor să vadă rezultatul final se fac cu mult înainte de vreme. Cele mai multe cereri vin de la turiștii din Bulgaria și Serbia.

Sute de ornamente „dulci” sunt deja gata pentru a decora centrul orașului, exact ca în imagini. Artiștii lucrează cu multă migală, încă de la mijlocul lunii ianuarie.

Gabriel Rizea, artist: Încercăm acum să facem și jucării, tot din polistiren, tot butaforie supradimensionate acestea vor decora căsuțele. Noi lucrăm manual totul, fiecare prăjiturică trece de la sculele industriale la finisajul manual și după ce se termină chestia asta începe decorarea.”

Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărțit în 4 zone - fiecare decorată diferit.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: „O zonă este denumită Circul fiindcă avem căsuțe realizate ca un carusel, vor fi o noutate inedită unică pentru Europa, vom avea Crăciunul tradițional cu căsuțe redecorate în stil tradițional romanesc, dar și zona dedicată copiilor - satul lui moș Crăciun.”

Încă de la începutul anului, hotelurile au început să facă rezervări pentru perioada Crăciunului, mai ales de la agențiile de turism. Cele mai multe cereri vin de la vecinii bulgari și sârbi.

Laura Pătru, marketing manager hotel: „Oaspeții s-au învățat ca perioada este una solicitată și pentru a-și garanta vacanța la târg trebuie rezervat din timp, cu atât mai mult, în această fereastră mare de rezervare intră agențiile de turism care sunt mai precaute în ceea ce privește aceste rezervări.”

Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pe 14 noiembrie și se va încheia pe 4 ianuarie 2026.

