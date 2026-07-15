Luni seară, primul episod din TRAFIC i-a captivat pe cei de acasă și a fost lider absolut de audiență!

TRAFIC a fost lider absolut de audiență, în intervalul 21:32 – 22:44, în rândul publicului național, cu vârstă cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Serialul a înregistrat 6.3 puncte de rating și 23.5% share, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă a avut 2.3 puncte de rating și 8.6% share. La nivel național, peste 1 milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit serialul.

Implicat în afaceri ilegale riscante, Bogdan Alexe a pierdut cei 15.000 de euro pe care îi datora mafiotului Omar. Acesta, hotărât să-și recupereze banii, a dat buzna în casa familiei Alexe și i-a amenințat pe adolescent și pe părinții acestuia. „Bogdane, mamă, de unde îl știi tu pe omul ăla? Cum ai ajuns aici? Vorbește cu noi! Cu facultatea ce-ai făcut? Mami, de ce n-ai zis că ai nevoie de bani? Te-a obligat cineva, nu-i așa?”, l-au întrebat părinții, ajunși în pragul disperării când au realizat cât de gravă este situația în care se află fiul lor.

În același timp, și procurorul Laurențiu Crețu a descoperit că nu-și cunoaște fiica atât de bine pe cât credea. În momentul în care a aflat că Maria are o relație cu Bogdan, el a răbufnit: „Ia zi, de cât timp ești tu cu Bogdan Alexe? Te-am întrebat ceva și răspunzi la întrebare acum! Știai că-i dealer? Din momentul ăsta întrerupi orice relație cu băiatul ăla, ai înțeles?”.

Povestea continuă săptămâna viitoare, luni, de la ora 21:30, când familia Alexe va avea parte de o altă vizită neașteptată, din partea procurorului Laurențiu Crețu care va decide să se asigure personal că relația dintre fiica lui și Bogdan se va încheia. Episodul 2 este disponibil în acest moment pe VOYO.

TRAFIC – În numele fiului. Împotriva legii.