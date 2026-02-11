Într-un articol publicat în Journal of Cuneiform Studies, citat de Popular Mechanics, experții au descris și tradus un total de 73 de semne ”prevestitoare” cuneiforme care proveneau din Babilonia antică.

Scrierea cuneiformă este un sistem logo-silabic (un sistem în care simbolurile reprezintă cuvinte întregi) utilizat de multe limbi dintr-o regiune care se aliniază aproximativ din punct de vedere geografic cu Orientul Mijlociu modern, cunoscut sub numele de Orientul Apropiat Antic.

La fel ca mulți alții de-a lungul istoriei, autorii tăblițelor au apelat la supranatural pentru a prezice viitorul. „Divinația era o trăsătură caracteristică a încercării babilonienilor de a înțelege lumea”, a declarat Andrew George, asiriolog pensionat și unul dintre autorii articolului, pentru publicația Popular Mechanics.

Semnele în sine sunt legate de o eclipsă lunară, care odinioară era considerată un avertisment cu privire la răul care urma să vină.

Astronomii antici ar fi folosit experiențele directe pentru a prezice ceea ce prefigurau eclipsele, a declarat George pentru Live Science. „Originea unor semne ar putea fi în experiența reală – observarea unui semn prevestitor urmat de o catastrofă.”

Din perspectiva modernă, însă, „presimțirile dezvăluie dezastrele tipice care ar putea lovi statul și ne vorbesc despre anxietățile legate de conducere și guvernare în Babilonia antică”, a declarat George.

Printre presimțiri se numărau amenințările de foamete, ciumă, secetă și chiar asasinarea liderilor. Și, potrivit articolului, oamenii din trecut luau aceste avertismente foarte în serios.

„Dacă predicția asociată cu un anumit semn era amenințătoare, de exemplu, „un rege va muri”, atunci se efectua o anchetă oraculară prin extispicie [examinarea măruntaielor unui animal sacrificat] pentru a determina dacă regele era într-un pericol real”, au scris George și Junko Taniguchi, celălalt autor al articolului, în studiul lor.

Dacă, după examinare, consilierii regelui considerau că există în continuare o amenințare, încercau să alunge răul cu ritualuri speciale, explică articolul.

Deși traducerile complete sunt noi, cunoștințele despre tăblițe nu sunt. British Museum a achiziționat inițial trei dintre tăblițe în anii 1890 și a completat setul cu ultima tăbliță în 1914. La scurt timp după aceea, artefactele s-au alăturat unei colecții de peste 150.000 de tablete cuneiforme.

Datorită dimensiunii colecției și lipsei cercetătorilor în domeniu, tabletele au fost redescoperite abia când un savant a dat întâmplător peste ele și și-a dat seama de importanța lor în anii 1970.

Studiile asupra tăblițelor au urmat procedura standard pentru cercetarea asiriologică: citirea lentă, desenele detaliate și repetarea frecventă sunt toate parte a procesului de descifrare, potrivit lui George. Articolul explică faptul că tăblițele au forma standard a listelor divinatorii mesopotamiene.

Limba textelor – akkadiană, limba semitică a Irakului antic – dovedește, de asemenea, că tăblițele erau babiloniene.

Citirea cuvintelor rostite și scrise pe tăblițe cuneiforme poate ajuta la crearea unei imagini precise a vieții și culturii de acum 2.000 până la 4.500 de ani, potrivit lui George.

„În 150 de ani, am progresat de la a nu ști aproape nimic despre babilonieni și asirieni (doar ceea ce ne-au spus grecii și cărțile biblice)”, a scris el, „la acumularea unei mari cantități de cunoștințe despre civilizația lor, istoria, religia, literatura, istoria socială și economică, toate reconstituite cu migală din textele cuneiforme care au fost publicate între timp”.