Aplicațiile religioase ce folosesc AI au devenit un sprijin spiritual în era digitală: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten”

Aplicațiile cu conținut religios, care folosesc inteligența artificială, sunt printre cele mai descărcate. Și au schimbat modul în care unii oameni se raportează la biserică.

În România, aceste platforme au deja milioane de utilizatori care caută sprijin emoțional, rugăciuni personalizate sau spovedanii virtuale.

Alexandru, student în anul trei la Teologie, folosește o aplicație care pentru mulți ar părea neobișnuită.

Alexandru, student Teologie: „Recent m-am certat cu un bun prieten de-al meu și chiar am avut nevoie de o îndrumare. M-a ajutat să mă împac cu acest prieten.”

Și Doina caută acest tip de ajutor și, spune ea, primește întotdeauna răspuns atunci când are anumite frământări.

Doina: „Mă ajută, mă liniștește.”

La nivel mondial, aplicațiile religioase au adunat zeci de milioane de utilizatori. Un abonament pe an poate să coste până la 300 de lei, după o săptămână de utilizare gratuită.

Fată: „E mai simplu să discuți așa online cu cineva și să auzi oarecum ceea ce îți place, ce vrei.”

Clericii și specialiștii atrag însă atenția să tratăm toată povestea cu discernământ.

Ionuț Bolboașă, profesor universitar: „Această inteligență încearcă să devină un panaceu, mai ales în zona spiritualității, fără ca ea să conțină spiritualitate și doar operaționalizarea acesteia.”

Ioan Dura, diacon Mănăstirea Văcăreștii Noi: „Pot reprezenta anumite surse de informare, de exemplu anumite aspecte din viața bisericească, dar trebuie să le receptăm cu discernământ.”

Bazilica Sfântul Anton din Constanța folosește un cod QR pentru informarea credincioșilor și transmite liturghiile printr-un sistem de streaming.

Ieronim Iacob, monseniorul Bazilicii „Sfântul Anton de Padova“ din Constanța: „Ele sunt destinate în special acelora care, din diverse motive de sănătate sau din alte motive de muncă, nu pot ajunge la biserică.”

În România, o aplicație cu conținut religios, adresată creștinilor, a primit recent o finanțare de 14 milioane de dolari, după ce în numai un an a atins un număr de 10 milioane de utilizatori.

Aplicația se situează în topul celor mai descărcate programe gratuite de mobil.

