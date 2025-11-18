Inteligența artificială schimbă industria muzicală. O piesă generată 100% cu AI a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digital

18-11-2025 | 19:33
Inteligența artificială revoluționează industria muzicală. Dovada că o piesă generată 100% cu ajutorul AI a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digital.

autor
Roxana Hulpe

Și la noi, mai multe piese au fost transformate din manele în jazz sau din hip-hop în blues. Artiștii spun că se schimbă cu totul felul în care se va produce muzica, însă specialiștii sunt convinși că nu poate fi înlocuită creativitatea oamenilor.

Vă vine să credeți sau nu, aceasta este o manea lansată de Adrian Copilul Minune în 2004. A fost însă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale și sună ca o piesă de jazz.

Și „Jumătate tu, jumătate eu” sau „Of, viața mea” au alte videoclipuri, alte voci și un ritm nou.

Inclusiv cântărețul Deliric a fost surprins să-și asculte o piesă de acum 9 ani, orchestrată pe ritmuri de blues.

Reporter: „Cine a modificat-o? Ai aflat?”

Deliric, artist: „Userul 257 de pe internet. A prins un val de popularitate. Remixul cu AI al piesei ‘Șefu’ în stil blues sună ca o piesă din anii '50 și într-adevăr sună impresionant. Cred că vom ajunge curând în punctul în care nu vom mai ști care sunt piesele făcute cu AI și care nu. Înainte, dacă scoteai un album la 3 sau 5 ani, era ok. Acum, artiștii scot o piesă pe săptămână, 3 albume pe an doar ca să facă față ritmului nebun, pentru că nu mai contează prea mult calitatea, ci viteza cu care livrezi. Așa că acesta e pasul următor de adaptare.”

AI – o șansă pentru artiștii la început de drum

Ștefan Lucian, CEO casă de producție: „Dacă în anii '70, pentru a face o piesă, stateai în studio cel puțin o lună pentru a o înregistra, însemnând că doar să faci o tobă stateai 3-4 zile ca să sune bine. În anii '90 au apărut primele moduri de a compune cu softuri. Astăzi, cu AI, poți face 2-3-4 piese pe zi. La finalul zilei, contribuția umană va fi esențială, pentru că această aplicație este accesibilă pentru oricine.”

Inclusiv casele noastre de producție au folosit AI, dar numai pentru a remixa piese care au fost lansate și compuse de oameni. Are mare succes „A venit Poliția” modificată în limba franceză.

Ștefan Lucian, CEO casă de producție: „Ne jucăm și noi cu aceste aplicații și promptând piese auzim voci care sună cu ale artiștilor noștri. E o piață care trebuie reglementată.”

Melodie 100% AI ajunge pe locul 1 în Billboard Digital

La nivel global, o melodie generată 100% cu AI a ajuns pe locul 1 în Billboard Digital. În doar câteva zile a fost ascultată pe platformele de streaming de aproape 3 milioane de ori.

Viorel Spînu, specialist AI: „Oamenii se vor simți furați, însă de la un moment încolo lucrurile se vor așeza.”

Reporter: „De unde are AI-ul atâtea resurse?”

Viorel Spînu, specialist AI: „Pur și simplu a învățat cum să producă muzică, conținut. Așa cum a învățat cum vorbim noi, oamenii, ChatGPT, analizând Wikipedia și tot netul, exact în acel mod un AI care face muzică a învățat să facă muzică din piesele create de oameni. Dacă dispar producătorii umani și muzica nouă, AI-ul se va plafona aici. E puțin probabil ca va învăța de unul singur să vină cu creație și inovație.”

Pe de altă parte, actorii Michael Caine și Matthew McConaughey au făcut înțelegeri cu companii de inteligență artificială pentru a le folosi vocile în diverse producții, pentru a ajunge mai ușor la oameni.

Sursa: Pro TV

Etichete: muzica, inteligenta artificiala,

Dată publicare: 18-11-2025 19:29

