Aparatele care sunt la mare căutare de românii care nu au căldură în case. La ce trebuie să atenți în privința consumului

Între timp, oamenii care nu au căldură în case caută soluții. Mulți și-au cumpărat calorifere electrice și aeroterme.

Ei trebuie să fie atenți la câte aparate au simultan în priză, pentru că se poate întrerupe, furnizarea de curent. În plus, unele aparate pot avea un consum foarte mare.

În magazinele de profil, clienții caută în această perioadă calorifere electrice, aeroterme și convectoare electrice, pentru că sunt ieftine și la îndemână.

Andrei Miu, reprezentant al unui magazin de bricolaj: „Oamenii au început să cumpere din ce în ce mai multe convectoare electrice, care sunt ori cu plăci ceramice ce se încălzesc, ori, dacă nu, cu rezistență electrică normală. Pentru 2 camere, cu 1.000 de lei, ai putea să îți iei două convectoare fară nici un fel de problemă. În schimb, două convectoare înseamnă undeva la 4.000 de wați pe oră”.

Unele aparate mici, de încălzire, cum este caloriferul electric, au o arie mică de acoperire. Așa că, dacă doriți să încălziți, să spunem, un apartament cu două camere, veți avea nevoie de două astfel de aparate, ori unul pe care să îl folosiți la o capacitate mai mare. În ambele cazuri, asta ar inseamna un consum mare de elctricitate, ceea ce în final duce la un un preț mai ridicat la factura de curent.

Citește și Un gorjean a încercat să se sinucidă după ce a văzut factura la lumină. Acum vrea să se debranșeze de la curent

Adrian Vintilă, director Future Energy Leaders România: „Un calorifer electric are un consum maxim de 3.000 de wați, folosit la putere maximă. Dacă am folosi acest calorifer timp de 8 ore, la 50% din puterea sa maximă, atunci și costul se reduce la jumătate, deci un 540 de lei pe lună ar fi costul pe care l-am avea în factura pentru electricitate”.

În același timp, fiți atenți la câte aparate funcționează simultan. De exemplu, o aerotermă consumă în jur de 2 kw/oră, și asociată cu alte electrocasnice, cum ar fi frigiderul sau televizorul, poate să ridice consumul total în casă la nivelul care depășeste valoarea avizată în contractul cu furnizorul de electricitate.

Pentru un apartament, această valoare este în medie de 6 kw. La case poate fi mai mare, în medie de 10 kw. Depășirea acestui prag, ar putea să forțeze contorul inteligent să întrerupă automat curentul. Pot apărea și alte incidente.

Adrian Chelaru, electrician: „Panoruile electrice cedează, se încălzesc cablurile, se încălzesc conductoarele și atunci riscă să ia foc”.

Specialiștii ne spun să evităm folosirea aerului condiționat la temperaturi sub zero grade pentru că unele se pot opri. În plus, aceste aparate sunt mari consumatoare de energie electrică.