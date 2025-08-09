Amfiteatrul antic de la Sarmizegetusa, redeschis după 12 ani de lucrări. Cât costă un bilet

09-08-2025 | 09:04
După lucrări care au durat 12 ani, amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa - fosta capitală a Daciei romane - a fost, în sfârșit, restaurat.

Gigi Ciuncanu

Autoritățile locale speră ca numărul turiștilor interesați de monumentul antic să crească, de la 80.000 în prezent la peste 112.000.

Amplasată la câțiva kilometri de Hațeg, în județul Hunedoara, Ulpia Traiana Sarmizegetusa primește numeroși vizitatori. Unii spun că amfiteatrul abia renovat le amintește de faimosul Colosseum din Roma.

Turistă: „Dar seamănă... seamănă. Trebuie să aflăm și istoria lui, dacă erau lupte sau era teatru.”

Turist: „Restaurarea mi se pare unu la unu din ce am văzut din informațiile afișate. Foarte frumos.”

Reporter: „Merită vizitat?”

Turist: „Da, cu siguranță, pentru că puține monumente mai avem restaurate.”

Ștefan Bâlici, arhitect: „E același tip de monument. Colosseumul de la Roma, într-adevăr, este cel mai amplu amfiteatru construit vreodată în Imperiul Roman, dar și amfiteatrul nostru aparține aceluiași tip de spațiu de spectacole.”

Intrarea gratuită în ziua redeschiderii

În prima zi după restaurare, intrarea a fost gratuită.

Turist: „Suntem emoționați că am venit aici. Am văzut locurile acestea minunate, oamenii sunt foarte minunați și, mai ales, e o parte din istoria noastră.”

Ovidiu Țentea, arheolog, manager Muzeul Național de Istorie a României: „S-au făcut studii și s-a constatat că această ruină din spate este originală.”

Monumentul are acum gradene metalice, care nu ating zidurile antice, și care le permit vizitatorilor o vedere de sus, la fel ca din tribunele de acum două mii de ani.

Ștefan Bâlici, arhitect: „Datorită acestei intervenții, spațiul poate fi din nou folosit pentru spectacole. Își recapătă funcțiunea originară din antichitate.”

Liliana Țolaș, manager Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva: „Ne propunem găzduirea unor evenimente naționale, de înaltă ținută.”

O vizită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa costă 15 lei pentru adulți și 4 lei pentru elevi și studenți.

