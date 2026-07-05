Guvernul italian a lansat un semnal de alarmă după ce 80 de fiole de fentanil, un opioid sintetic de până la 100 de ori mai puternic decât morfina, au fost furate din farmacia Spitalului Israelitic din Roma, scrie Euronews.

Cantitatea dispărută ar fi suficientă pentru producerea a aproximativ 20.000 de doze care ar putea ajunge pe piața ilegală, unde fentanilul a devenit o urgență națională în țări precum Statele Unite și Canada.

Fentanilul este utilizat legal în medicină ca anestezic și pentru tratarea durerilor severe, inclusiv la pacienții oncologici. Însă folosirea sa în afara scopurilor medicale are efecte devastatoare. Doar 3 miligrame din așa-numitul „drog zombie” - denumire folosită atunci când este amestecat cu xylazină - pot fi suficiente pentru a ucide o persoană.

Și în Italia, răspândirea tot mai mare a fentanilului pe piața drogurilor a stârnit îngrijorări legate de sănătatea publică, motiv pentru care, în martie 2024, Departamentul pentru Politici Antidrog din cadrul Guvernului a prezentat un Plan național de prevenire a utilizării necorespunzătoare a fentanilului și a altor opioide sintetice.

Cum ar fi avut loc furtul

Șefa farmaciei spitalului a raportat dispariția fiolelor pe 24 iunie. Ceea ce îi intrigă pe anchetatori este faptul că nu există urme de forțare la seiful în care erau păstrate fiolele, iar cheile se aflau în posesia mai multor membri ai personalului.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă, iar cazul a fost încredințat unității speciale NAS a carabinierilor. Investigația vizează suspiciuni de furt și deținere de substanțe narcotice în scop de trafic.

Între timp, Ministerul Sănătății, la inițiativa ministrului Orazio Schillaci, a declanșat o inspecție prin structurile sale competente. Totodată, ministerul pregătește o nouă circulară pentru intensificarea controalelor privind utilizarea necorespunzătoare, circulația și depozitarea fentanilului în unitățile medicale și spitalicești.

Reacția Guvernului

Furtul a dus la convocarea unei ședințe de urgență la Palazzo Chigi, prezidată de subsecretarul Alfredo Mantovano. În cadrul reuniunii a fost reiterată „necesitatea respectării procedurilor prevăzute pentru gestionarea medicamentelor cu risc ridicat, pentru protejarea sănătății publice și prevenirea unor incidente similare”.

Autoritățile au anunțat că, în zilele următoare, va fi reconvocat la Palazzo Chigi comitetul de monitorizare a aplicării planului anti-fentanil, pentru a se asigura că toate instituțiile implicate pun în aplicare măsurile de siguranță și controalele necesare.

În paralel, Regiunea Lazio a dispus o inspecție extraordinară la Spitalul Israelitic din Roma pentru a verifica modul în care farmacia gestionează substanțele narcotice.

Totodată, autoritățile regionale au cerut direcțiilor sanitare locale competente să verifice gestionarea corectă a drogurilor narcotice în toate spitalele din regiune, extinzând astfel măsurile de control la nivelul întregului teritoriu regional pentru a garanta cele mai înalte standarde de siguranță.