Afcerile cu produse tradiționale ale românilor stabiliți în străinătate au crescut în pandemie: ”Cea mai bună pâine”

Dorul de casă al românilor stabiliți în străinătate a făcut ca afacerile cu produse tradiționale, deschise peste hotare, să crească spectaculos în pandemie.

Murăturile, cozonacii, caltaboșii sau toba rămân piesele de rezistență, mai ales în prag de Sărbători.

Sunt cinci ani de când Meda Contraș, o clujeancă stabilită în Bournemouth, face prăjituri pentru românii din Marea Britanie. Prepară în bucătăria ei amandine, savarine, Albă ca Zăpada, nuci umplute, cornulețe sau cozonaci.

Meda Contraș, româncă stabilită în Marea Britanie: ”În perioada cât am fost însărcinată am zis ”hai să fac niște dulciuri”. Am publicat efectiv pe un grup de români și spre surprinderea mea am avut o cerere foarte mare.”

Acum Meda a ajuns la o producție de 200 de cozonaci și 70 de kilograme de prăjituri doar pentru Crăciun, iar mai nou vinde inclusiv sarmale și salată de boeuf.

Meda, româncă stabilită în Marea Britanie: ”Perioada pandemică a fost mai productivă. Românii au petrecut mai mult timp împreună, au apreciat mai mult evenimentele în familie.”

Cosmin Alexandru, român din Londra: ”Bugetul pentru o masă de Sărbători, de Crăciun, nu depășește, pentru o familie mică, pentru produsele românești, 50-60 de lire.”

Un magazin se află pe Coasta de Azur și a fost deschis anul trecut. Proprietari sunt soții Denisa și Ciprian Niță, rămași șomeri în pandemie. Pariul făcut cu afacerea a fost un succes, iar acum clienții le sunt prieteni. Cumpără constant mici și pufuleți.

Denisa și Ciprian, proprietarii unui magazin cu produse românești: ”Stăm cu ei la șuete, mai depănăm amintiri din zonele lor, noi din zonele noastre.”

În regiunea Veneto, din Italia, trăiesc zeci de mii de români. Aici, Maricica Asavi a deschis trei magazine cu tot ce ar putea pofti cei aflați departe de țară.

Maricica, proprietar magazine cu produse românești: ”Produsele cele mai căutate sunt caltaboșii, acum, de Crăciun, lebărul, toba și pâinea, murăturile, cozonacii care se vând foarte bine. Românii vin că le este foarte dor de produsele românești.”

Adrian Dragnea, român stabilit în Italia: ”Cea mai bună pâine aici o găsim, e adusă din România.”

Familia Tincușan i-a cucerit pe românii din Germania cu cârnați preparați într-un laborator din Heilbronn.

Maria, proprietara unui magazin cu produse românești: "Avem clienți ce vin și de la 300-400 de kilometri depărtare pentru produsele noastre.”

În timp, multe dintre aceste magazine s-au transformat în afaceri prospere. Adelin Coșmeiu a deschis primul magazin acum șapte ani, în Austria. Acum are o rețea de 11.