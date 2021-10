Studenții români vor în continuare în străinătate, dar fug de UK, după Brexit. Ce țări preferă

Mii de tineri pleacă în fiecare an din România, după terminarea liceului, la facultăți de top din străinătate.

Marea Britanie era prima alegere pentru foarte mulți dintre ei, dar Brexitul a schimbat condițiile în care pot veni studenții. Așa că universitățile din Olanda și Danemarca au devenit acum interesante pentru numeroși români.

Specializările cele mai populare sunt dreptul european, afacerile internaționale, IT și inginerie, dar și artă, politică internațională și medicină.

„Mi-ar plăcea să studiez în Olanda în psihologie. Mi se pare foarte accesibilă și din punct de vedere financiar. Are programe interesante în domenul meu”, a spus un viitor student.

„Momentan aștept o coadă pentru Europenean Law în Olanda și aș mai fi interesat de studii în Danemarca și Germania. Vreau să am un viitor mai bun în educație, ceea ce în țară la noi nu putem avea”, a punctat un băiat.

“În Olanda sau Anglia, pentru că am cunoștințe acolo și am auzit că este frumos și un trăi mai bun decât în România”, a completat cineva.

Olanda se menține și în acest an în topul destinațiilor de studiu. Specialiștii explică interesul pentru studiile în Olanda prin numărul mare de programe care se desfășoară în limba engleză, dar și prin nivelul accesbil al taxelor, care se ridică la 2.200 euro pe an. În plus, studenții au la dispoziție sisteme de împrumut pentru studii și subvențîi nerambursabile.

Cristina de Borst - Cristescu - Universitatea de Științe Aplicate din Velno, Olanda: „Generația tânăra este foarte receptivă la felul nostru de a învața studenții. Lucrăm pe project base learning, asta înseamnă că totul se învață într-un proiect, studenții învață cel mai bine așa, și informația nu mai vine din cărți, vine în momentul în care studentul are nevoie de ea, pentru a răspunde unor anumite întrebări și a rezolva o problemă a unei companii. Dar lucrul foarte interesant este că Guvernul olandez, pentru faptul că avem nevoie de forță de muncă, a decis să reducă cel puțin pentru studenții din primul an taxa la jumătate”.

Și universitățile din Elveția vin cu o oferta educațională bogată pentru români. Pe de altă parte, aici, costurile universitare pornesc de la 10 000 de franci elvețieni.

Erika Roccabianca - Vatel Hotel and Tourism Business School: “Ei vor să iasă din România pentru a acumula experiență. De aceea, noi ne concentrăm pe experiența internațională pe care o putem oferi studenților noștri. Noi suntem o țară foarte populară în România, de aceea avem atât de mulți studenți de aici, datorită călității vieții, stabilității țării noastre și de asemenea, pentru salariu”.

Ana-Maria Pap, organizator târg educațional: „Universitățile din străinătate apreciază foarte mult rezultatele prin care se remarca studenții români. De asemena, au spirit de inițiativă și contribuie foarte mult la comunitatea din interiorul universităților, se implică în multe societăți. De asemenea, activitățile derulate de către universități sunt acoperite în principal de către studenții români. Au rezultatele bune și aduc un prestigiu universităților implicit”.

Pe parcursul acestui weekend, în Bucureșți, Iași și Constanța, viitorii studenți români au posibilitatea să consulte ofertele universităților străine în cadrul Târgului Educațional World Education Fair.