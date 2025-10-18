Adolescent exclus din echipa de baschet a băieților, pentru că era trecut „fată” în certificatul de naștere

Stiri Diverse
18-10-2025 | 13:58
adolescent certificat de nastere baschet
Youtube/3TV

Un băiat de 14 ani din Arizona a fost exclus din echipa de baschet a liceului său, dar i s-a spus că poate să se alăture echipei fetelor. Totul, din cauza unei erori în certificatul de naștere.

autor
Mihai Niculescu

Laker Jackson a fost „îndepărtat fizic” din sala de sport a liceului Eastmark în timpul probelor pentru echipa de baschet a băieților, pe 14 octombrie, când oficialii școlii au stabilit că încălca politica școlii privind „corectitudinea și egalitatea” echipelor sportive, arată publicația New York Post.

„L-au trimis pe directorul sportiv al liceului Eastmark să-l îndepărteze, fizic pe Laker de la probele de baschet, în fața tuturor prietenilor săi și a antrenorului”, a declarat mama adolescentului, Becky Jackson.

Certificatul de naștere al lui Jackson îl indica în mod eronat ca fiind de sex feminin la momentul nașterii.

Jackson a trăit întreaga sa viață fără să știe de această greșeală, până anul trecut, când s-a înscris la o școală publică din Mesa, Arizona, situată la 33 de mile de capitala statului, Phoenix.

Citește și
nou nascut
Cum se eliberează certificatul de naștere. Acte necesare și procedurile legale

„I-am dat certificatul de naștere și mi-au spus: «Știi că aici scrie că ești femeie?», a povestit Becky Jackson. „I-am răspuns: «Ce? Oh, Doamne, ce amuzant!». Așa că ne-am întors acasă și toată lumea râdea.”

Jackson, care este în clasa a opta, și restul candidaților la echipa de baschet au rămas nedumeriți în legătură cu excluderea lui din probele de selecție ale școlii, mai ales că în anul anterior el încercase fără succes să intre în echipă, fără să aibă probleme cu certificatul de naștere.

Confuzia nu a reprezentat niciodată o problemă pentru adolescent, deoarece a crescut știind că este băiat. În timpul verii, a jucat într-o ligă de baschet pentru băieți, iar anul trecut a câștigat campionatul conferinței pentru echipa de lupte a școlii.

Becky Jackson nu a observat greșeala după ce l-a născut pe Laker, al șaselea și cel mai mic copil al ei.

„Nu m-am uitat la indicatorul de gen, ci m-am uitat la ora și data pentru a mă asigura că sunt corecte și am pus documentul în seif. Nici măcar nu mi-am dat seama că era [marcat] ca fiind de sex feminin până când l-am înscris pe [Laker] la școala din districtul școlar Queen Creek”, a declarat ea pentru 12News.

Școala refuză să-l înscrie în echipa băieților, deși eroarea a fost corectată

Familia a primit un certificat de naștere corectat și o adeverință medicală pentru a clarifica schimbarea legală, astfel încât adolescentul să poată relua probele.

„Se arată că a fost examinat și că da, este biologic de sex masculin”, a spus Becky Jackson.

Cu toate acestea, administratorii școlii au rămas fermi pe poziție și au decis că Jackson nu era eligibil să se alăture echipei băieților, deoarece certificatul de naștere original indica faptul că era de sex feminin.

„Districtul școlar Queen Creek Unified se angajează să asigure echitate, integritate și șanse egale în toate programele sportive, atât pentru băieți, cât și pentru fete. Acordăm o atenție deosebită respectării liniilor directoare ale statului și districtului care susțin echitatea competitivă și bunăstarea elevilor”, a declarat școala într-o scrisoare adresată mass-media.

„În acest caz particular, elevul a fost înscris în QCUSD încă din școala primară și a fost înregistrat ca femeie biologică pe toată durata școlarizării în districtul nostru. Cu o zi înainte de probele de baschet, părintele a prezentat un nou certificat de naștere și o adeverință medicală care indica schimbarea de sex. Școlile noastre se bazează pe certificatul de naștere original al elevului pentru a determina eligibilitatea sportivă” au precizat autoritățile școlare.

Descoperirea a obligat școala să-l excludă pe Jackson de la selecția pentru echipa de baschet a băieților, dar i-a deschis ușa pentru a da probe la echipa fetelor, dacă dorește să joace baschet până când sexul său legal va fi clarificat.

„Mulți copii vorbesc despre mine pentru că le pare amuzant sau ciudat. Am fost chemat în biroul directorului și sunt foarte confuz, pentru că el îmi spune: «Vreau să te simți confortabil», dar eu mă simt confortabil, dacă mă pui cu băieții și restul”, a declarat adolescentul.

Sursa: Pro TV

Etichete: adolescent, baschet, certificat de nastere,

Dată publicare: 18-10-2025 13:42

Citește și...
