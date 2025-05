Actorul care a îngrozit milioane de oameni a murit într-un ospiciu. Rolul l-a făcut celebru

Ed Gale, un adevărat simbol al groazei, a murit la vârsta de 61 de ani, a confirmat familia, relatează publicația Daily Star.

Nepoata sa Kayse Gale a confirmat vestea sfâșietoare, împărtășind pe Facebook un omagiu emoționant adus "unchiului ei amuzant".

Getty

Ea a scris: "Ed Gale și-a făcut plecăciunea finală și este acum cap de afiș în viața de apoi.

Ed a făcut autostopul în California când avea 20 de ani, cu 41 de dolari și un vis, și nu s-a uitat niciodată înapoi. A apărut pe marile ecrane în filme clasice precum Howard the Duck și Chopper Chicks in Zombie Town, câștigându-și o reputație serioasă la fiecare târg la care a participat. Despre care nu a încetat niciodată să se laude. Niciodată. De-a lungul carierei sale a apărut în peste 130 de filme, emisiuni TV și reclame. Cu această gamă largă de lucrări, el lasă în urmă o moștenire plină de lumini discutabile și replici uimitoare”.

Nepoata actorului a vorbit despre obiceiurile unchiului său

„Lui Ed îi plăceau cei hotdogii cu cantități dezgustătoare de ketchup. Îi plăcea să își amintească de zilele sale de glorie ca DJ la patinoarul Plainwell. Îl ura pe Bill Maher fără niciun motiv întemeiat. Îi plăcea să spună o poveste bună și să trișeze la cribbage. Avea un râs al naibii de plăcut și ne va lipsi. Odihnește-te în dragoste, b****** irascibil."

O sursă a informat reporterii TMZ că actorul a decedat marți într-un ospiciu.

Actorul suferea de nanism

Brad Dourif a asigurat vocea iconică a lui Chucky, în timp ce Gale a îmbrăcat costumul păpușii ucigașe pentru scenele care necesitau o prezență fizică.

Născut cu nanism, Gale și-a făcut debutul pe ecran în rolul principal din filmul fantasy-comedy Howard the Duck din 1986. Cu toate acestea, interpretarea păpușii monstruoase Chucky din filmul Child's Play din 1988 a fost cea care l-a propulsat spre celebritate.

Și-a reluat rolul de păpușă ucigașă în alte două filme din cadrul francizei și apoi a obținut rolul dinozaurului Tasha în serialul TV Land of the Lost din 1991.

Rolurile notabile ale lui Gale de mai târziu au inclus rolul unchiului Bobby Barry alături de Matthew McConaughey și Gary Oldman în comedia-dramă Tiptoes din 2003, un film care explorează teme legate de nanism.

În 2006, Gale a apărut într-un rol minor în rolul "Little Eddie", un artist de carnaval, în popularul sitcom american My Name Is Earl. Gale s-a retras din actorie în 2014, lăsând în urmă o moștenire de interpretări memorabile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: