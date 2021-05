Un film horror a doborât recordul pentru cel mai bun weekend de debut în pandemia de Covid-19

Filmul horror "A Quiet Place Part II", distribuit de Paramount Pictures, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american cu încasări de 48,3 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore.

Potrivit Agerpres, care citează Xinhua, acest film, o continuare a peliculei din 2018 "A Quiet Place", a doborât recordul pentru cel mai bun weekend de debut în America de Nord în timpul pandemiei de COVID-19.

Precedentul record era deţinut de filmul cu monştri "Godzilla vs. King", distribuit de Warner Bros., care obţinuse la debutul său de luna trecută încasări de 32,2 milioane de dolari în cinematografele din America de Nord.

Cineastul John Krasinski a regizat şi a fost coscenarist al ambelor filme din seria "Quiet Place", despre aventurile unei familii care încearcă să supravieţuiască într-o lume post-apocaliptică locuită de monştri orbi înzestraţi cu un simţ deosebit al auzului.

Actorii Emily Blunt, Millicent Simmonds şi Noah Jupe şi-au reluat în această continuare rolurile interpretate în filmul din 2018. În urma evenimentelor mortale petrecute în locuinţa lor, membrii unei familii se confruntă în acest sequel cu teroarea din exterior, în timp ce îşi continuă lupta pentru supravieţuire.

Obligaţi să se aventureze în necunoscut, ei înţeleg foarte repede că acele creaturi care vânează bazându-se pe sunetele ambientale nu sunt singurele ameninţări care îi pândesc în natură.

Totodată, filmul "A Quiet Place Part II" a obţinut încasări de 22 de milioane de dolari pe durata weekendului trecut în box-office-ul internaţional.

Performanţa deosebită a acestui film a fost apreciată de specialiştii de la Hollywood. Publicaţia The Hollywood Reporter, una dintre cele mai importante din industria de divertisment, afirmă că "reuşita răsunătoare a acestui sequel reprezintă o victorie pentru studioul Paramount şi pentru experienţa cinematografică, dovedind totodată că box-office-ul începe să îşi revine după 15 luni în care a fost devastat de criza COVID-19".

Variety, o altă publicaţie de top de la Hollywood, notează că "după un an brutal şi o schimbare a modelului de business din cinematografie, box-office-ul din America de Nord arată, în sfârşit, semne de viaţă".

"Cruella", un alt film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, produs de Disney, s-a clasat pe poziţia a doua, cu încasări de 21,3 milioane de dolari.

Regizat de Craig Gillespie şi avându-le pe afiş pe actriţele Emma Stone şi Emma Thompson, acest film, cu o acţiune plasată în Londra anilor 1970 în plină revoluţie punk-rock, prezintă aventurile tinerei Estella, care devine o celebră creatoare de modă, cunoscută sub pseudonimul Cruella de Vil.

Filmul horror american "Spiral", cel de-al 9-lea lungmetraj din franciza "Saw", a pierdut poziţia de lider pe care a ocupat-o timp de două săptămâni şi a coborât pe locul al treilea cu încasări de 2,2 milioane de dolari. Box-office-ul nord-american al acestui film distribuit de Lionsgate a ajuns la 19,7 milioane de dolari.

Regizat de Darren Lynn Bousman şi avându-i în rolurile principale pe actorii Chris Rock, Samuel L. Jackson şi Max Minghella, lungmetrajul "Spiral" spune povestea unui poliţist prins fără voia lui într-o situaţie misterioasă şi care ajunge în centrul jocului morbid al unui criminal.

"Wrath of Man", un thriller de acţiune regizat de Guy Ritchie şi cu Jason Statham în rolul principal, a coborât pe locul al patrulea în cea de-a patra săptămână de proiecţii în America de Nord, cu încasări de 2,1 milioane de dolari.

Jason Statham joacă rolul unui misterios agent de securitate care îşi surprinde colegii de muncă în timpul unui jaf, după ce arată că deţine o serie de abilităţi neaşteptate.

Filmul de animaţie "Raya and the Last Dragon", distribuit de Disney, s-a clasat pe locul al cincilea cu încasări de 1,9 milioane de dolari în cel de-al 13-lea weekend al său de proiecţii în America de Nord, unde a ajuns la un box-office de 50,8 milioane de dolari.

Regizat de Don Hall şi Carlos Lopez Estrada, acest lungmetraj animat cu accente de film de acţiune şi de aventuri se inspiră din cultura Asiei de Sud-Est şi are o intrigă plasată în ţinutul fictiv Kumundra.

Pelicula prezintă povestea unei fete care porneşte într-o călătorie primejdioasă pentru a găsi ultimul dragon din lume, care să o ajute să îşi unească poporul, divizat de o străveche fiinţă supranaturală cu puteri malefice.

Filmul beneficiază de o distribuţie alcătuită predominant din actori americani de origine asiatică, iar printre artiştii care asigură vocile unor personaje principale se află Kelly Marie Tran şi Awkwafina.