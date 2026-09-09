„«Cam multe femei care conduc și iau decizii», zice, plin de încredere arogantă, liderul sindical de la Metrorex, Marian Artimon, într-o conferință de presă care a avut loc chiar acum câteva ore. Eh, la Ministerul Mediului este pentru prima dată când avem și o ministră și secretarii de stat femei”, afirmă Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook, citează News.ro

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, adaugă că vor duce „la bun sfârșit” și reforma Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, și reforma Administrației Naționale Apele Române.

„Și vom duce și reforma Romsilva, și reforma ANAR la bun sfârșit. Și am atras fonduri europene record, un ritm pe care îl vom păstra pe mai departe. Și nu mai ascundem sub preș corupția baronilor locali”, declară Buzoianu.

Ea mai spune că la Ministerul Mediului femeile demonstrează „zi de zi” că în domenii foarte tehnice „pot fi la masa deciziei și pot aduce o schimbare în bine așteptată de milioane de români”.

„Știm, asta supără mulți misogini”, încheie Diana Buzoianu.

Miercuri, într-o conferință de presă, președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a afirmat că sunt prea multe femei care iau decizii pentru metrou.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci care să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Marian Artimon.

El a menționat și că este „lipsă de sânge în instalații”, la minister.

„Și nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt aici reprezentantele sexului frumos, foarte multe, și nu trebuie să... Poate prea multă lipsă de sânge în instalații, ca să zic așa, pe acolo, prin minister”, a mai spus Marian Artimon.