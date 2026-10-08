„Deși nu există un consens perfect”, programul de moarte asistată pentru persoanele cu boli mintale din Canada se suspendă

Ministrul justiției din Canada, Sean Fraser, a declarat că „deși nu există un consens perfect pe această temă, credem că aceasta este abordarea corectă în acest moment", relatează BBC.

Decizia vine după ce, la începutul acestui an, o comisie din parlament a recomandat accesul la moarte asistată medical, cunoscută sub acronimul MAID.

Susținătorii extinderii programului doar la persoanele cu boli mintale spun că nerespectarea acestui lucru le încalcă drepturile constituționale și accesul la îngrijiri medicale.

Un caz federal rămâne în fața instanțelor care contestă decizia anterioară a guvernului de a amâna accesul la MAID pentru persoanele cu boli mintale.

Ministrul Fraser a spus că aceasta este o problemă pe care Curtea Supremă ar putea să o analizeze în viitor.

Anunțul de miercuri înseamnă că cetățenii canadieni cu boli mintale ca singură afecțiune nu vor putea accesa asistența la moarte până în martie 2027, așa cum era planificat anterior.

Guvernul va introduce în schimb o nouă lege în săptămânile următoare care suspendă această extindere pe termen nelimitat, susține Fraser.

Acea lege propusă va permite, de asemenea, pacienților care suferă de o boală incurabilă în curs de evoluție să consimtă la moartea asistată înainte ca sănătatea lor să se deterioreze atât de mult încât să nu mai poată face acest lucru.

"Acestea nu sunt decizii ușoare, dar credem că vor fi cele corecte," a spus Fraser.