„Deși nu există un consens perfect”, programul de moarte asistată pentru persoanele cu boli mintale din Canada se suspendă

Ministrul justiției din Canada, Sean Fraser, a declarat că „deși nu există un consens perfect pe această temă, credem că aceasta este abordarea corectă în acest moment", relatează BBC.
Decizia vine după ce, la începutul acestui an, o comisie din parlament a recomandat accesul la moarte asistată medical, cunoscută sub acronimul MAID.
Susținătorii extinderii programului doar la persoanele cu boli mintale spun că nerespectarea acestui lucru le încalcă drepturile constituționale și accesul la îngrijiri medicale.
Un caz federal rămâne în fața instanțelor care contestă decizia anterioară a guvernului de a amâna accesul la MAID pentru persoanele cu boli mintale.
Ministrul Fraser a spus că aceasta este o problemă pe care Curtea Supremă ar putea să o analizeze în viitor.
Anunțul de miercuri înseamnă că cetățenii canadieni cu boli mintale ca singură afecțiune nu vor putea accesa asistența la moarte până în martie 2027, așa cum era planificat anterior.
Guvernul va introduce în schimb o nouă lege în săptămânile următoare care suspendă această extindere pe termen nelimitat, susține Fraser.
Acea lege propusă va permite, de asemenea, pacienților care suferă de o boală incurabilă în curs de evoluție să consimtă la moartea asistată înainte ca sănătatea lor să se deterioreze atât de mult încât să nu mai poată face acest lucru.
"Acestea nu sunt decizii ușoare, dar credem că vor fi cele corecte," a spus Fraser.
De când este legală moartea asistată în Canada
Moartea asistată medical a devenit legală în Canada în 2016 pentru persoanele cu boli terminale, care încă reprezintă marea majoritate a cazurilor.
Aceasta a fost extinsă în 2021, după un proces din Quebec, la persoanele cu afecțiuni incurabile, dar a căror moarte nu era iminentă.
Canada plănuia din 2023 să extindă legile cu privire la procedura de moarte asistată și la persoanele care suferă de boli mintale, însă a amânat decizia de două ori.
Ce spun susținătorii acestei proceduri
Susținătorii extinderii morții asistate la persoanele cu boli mintale susțin că aceste persoane ar trebui să aibă aceleași drepturi ca pacienții cu alte tipuri de boli.
Într-o declarație, grupul de advocacy Dying with Dignity a numit decizia guvernului "profund dezamăgitoare".
"Presupunem că un număr foarte mic de persoane cu boli mintale severe și persistente ar fi eligibile pentru funcția de MAID, conform acestui criteriu, dar suferința lor nu este mai puțin reală decât cea a celor care trăiesc cu boli fizice", a declarat Helen Long, CEO-ul grupului.
Există multe întrebări și îngrijorări cu privire la bolile mintale și dacă acestea sunt în prezent suficient de bine înțelese de medicină pentru a determina eligibilitatea adecvată pentru MAID.
"Când aud că există o lipsă de consens în comunitatea medicală cu privire la natura iremediabilă a anumitor boli mintale, asta îmi provoacă un motiv real de îngrijorare," a spus Fraser în legătură cu suspendarea extinderii programului MAID.
Cu toate acestea, cei care suferă de boli mintale susțin că afecțiunile mintale cronice sunt un motiv destul de real pentru a avea dreptul la MAID. Spre exemplu, Claire Brosseau, o femeie cu tulburare bipolară de tip 1 rezistentă la tratament, care face parte din cazul federal care contestă legile actuale din Canada, a declarat pentru BBC la începutul acestui an că și-ar dori "o moarte sigură".
Avocatul său a declarat că se pregătesc de o bătălie în instanță pe aceasta temă: "Oamenii vor continua să sufere intolerabil în timp ce cazul trece prin instanță", a spus el.