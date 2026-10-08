”La data de 08.10.2026, lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lipova – Postul de Poliţie Păuliş, Poliţiei Oraşului Lipova, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare un număr de două mandate de percheziţie domiciliată la diferite locaţii de pe raza jud. Arad”, anunţă, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, relatează News.ro.

Investigaţiile vizează activitatea infracţională a unei persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

”Suspectul, utilizând o aplicaţie de anunţuri online, a pus în vânzare şi a vândut un număr de două lingouri, a câte 5 grame fiecare, pe care le-a prezentat ca fiind din aur de 24K deşi în realitate acestea erau compuse din diverse aliaje (cupru în aliaj cu zinc, nichel şi argint), având o valoare economică mult mai mică, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu de aprox. 5.000 lei”, precizează procurorii.

Potrivit acestora, suspectul utiliza un singur cont în aplicaţia de vânzări online şi o singură cartelă telefonică pentru fiecare tranzacţie, iar bunurile oferite spre vânzare erau ambalate, sigilate, aveau aplicate o marcă falsă, creând astfel aparenţa unor bunuri autentice.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate mai cinci lingouri de aur marca Valcambi Suisse, a câte cinci grame fiecare, susceptibil a fi falsificate, un telefon mobil, două cartele telefonice, iar faţă de suspect a fost emis un mandat de aducere.