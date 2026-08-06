Conform unui studiu, menținerea unei tensiuni arteriale normale, absența diabetului de tip 2 și renunțarea la fumat între vârstele de 45 și 65 de ani au fost asociate, în medie, cu aproape 13 ani suplimentari de viață fără demență, potrivit News.ro.

Cercetarea a sugerat, de asemenea, că, indiferent de numărul de factori de risc pe care îi prezentau persoanele, femeile trăiesc mai mult fără demență decât bărbații, iar persoanele de rasă albă au mai mulți ani fără demență decât cele de culoare.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista medicală Neurology.

Cercetătorii de la NYU Langone Health au analizat datele din studiul „Atherosclerosis Risk in Communities” (ARIC), care a început în 1986 și a urmărit evoluția unor americani pe parcursul a câteva decenii, până la vârste înaintate, măsurând factorii de risc vascular și incidența demenței la vârsta de mijloc.

Cum s-a desfășurat studiul

În noua analiză, cercetătorii au studiat 12.409 persoane cu o vârstă medie de 56 de ani, care nu sufereau de demență. Participanții au fost evaluați în funcție de trei factori de risc: hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și fumatul. Ulterior, aceștia au fost urmăriți timp de aproximativ trei decenii, perioada medie de urmărire fiind de 26 de ani.

În acest interval, 3.008 persoane au dezvoltat demență, iar 5.238 au decedat fără a dezvolta această afecțiune.

Cei care nu prezentau niciunul dintre cei trei factori de risc au trăit fără a dezvolta demență cu aproape 13 ani mai mult decât cei care îi prezentau pe toți trei.

Studiul a arătat că persoanele care nu sufereau de diabet, nu aveau hipertensiune arterială și nu fumau la începutul studiului au avut, în medie, cu 30,1 ani mai mulți ani fără demență.

În același timp, cei cu un singur factor de risc au avut 26,3 ani în plus, cei cu doi factori au avut 21 de ani, iar cei cu trei factori au avut puțin peste 17 ani.

Ce spun cercetătorii

„Constatările noastre sugerează că oamenii trebuie să evite în mod activ acești factori la vârsta de mijloc, ca strategie de menținere a sănătății creierului pentru mai mult de un deceniu”, a declarat cercetătorul principal, dr. Josef Coresh, director al Institutului pentru Îmbătrânire Optimală de la Universitatea din New York (NYU) Langone.

„Sperăm că aceste rezultate vor încuraja oamenii să renunțe la fumat și să-și monitorizeze cu atenție sănătatea vasculară începând cu vârsta de 45 de ani”.

Se estimează că numărul persoanelor care suferă de demență la nivel mondial se va tripla aproape, ajungând la 153 de milioane până în 2050. Cu toate acestea, experții consideră că aproape jumătate din cazurile de demență la nivel mondial ar putea fi prevenite sau amânate.

Cercetările anterioare au sugerat că abordarea a 14 factori de risc modificabili, începând din copilărie și continuând pe tot parcursul vieții, ar putea preveni sau amâna 45% din cazurile de demență, chiar și în contextul în care oamenii trăiesc mai mult.