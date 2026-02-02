Programul serilor include Concertul nr. 1, în la minor, pentru vioară și orchestră, op. 77 de Dmitri Șostakovici și selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev, lucrări care explorează tensiunile profunde ale condiției umane. Concertele sunt sold-out.



Întregul program al Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link.

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii George Enescu. Acesta a înregistrat alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, în premieră mondială, un CD cu Pastorale-Fantaisie pour petite orchestre și Oratoriul Strigoii de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018. A colaborat cu Royal Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Ulster Orchestra Belfast și Janáček Philharmonic Ostrava.



Sergey Khachatryan este câștigătorul concursurilor Jean Sibelius în anul 2000 și Reine Elisabeth în 2005. În Stagiunea curentă, artistul concertează împreună cu Orchestre de la Suisse Romande (dirijor Tugan Sokhiev), Lucerne Symphony Orchestra (dirijor Maxim Emelyanychev), Wiener Kammer Orchester (dirijor Jan Willem de Vriend), Orquestra Sinfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya (dirijor Eun Sun Kim), Frankfurt Radio Symphony Orchestra (dirijor Alain Altinoglu) și Taipei Symphony (dirijor Alexander Liebreich), precum și în America de Nord, cu orchestrele San Francisco Symphony, Atlanta Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra și National Symphony Orchestra Washington. Sergey Khachatryan cântă la vioara Stradivarius Kiesewetter din 1724, oferită cu amabilitate cu titlu de împrumut de Stretton Society.



Concertul nr. 1, în la minor, pentru vioară și orchestră, op. 77 de Dmitri Șostakovici a fost compus în perioada 1947–1948, însă climatul politic tensionat a făcut ca premieră să aibă loc abia în 1955, cu David Oistrah și Filarmonica din Leningrad sub bagheta lui Evgheni Mravinski. Scris într-un limbaj complex, concertul îmbină dramatismul și virtuozitatea, creând o atmosferă definită de contrastul dintre melancolie și sarcasm. Este prima lucrare de mari dimensiuni în care Șostakovici introduce semnătura sa muzicală: notele Re-Mi♭-Do-Si (în notația germană, D–S–C–H).

Baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev este un reper al coregrafiei secolului XX, fiind una dintre cele mai tulburătoare transpuneri muzicale ale idealismului și tragismului iubirii. Conceput în 1935, într-un context marcat de refuzuri, controverse și compromisuri coregrafice, baletul a parcurs un drum sinuos până la consacrarea sa scenică, cu premiera mondială la Brno în 1938 și afirmarea definitivă în Uniunea Sovietică abia în 1940, la Teatrul Kirov din Leningrad. Muzica baletului oscilează între lirism incandescent și energie motorică, definind în profunzime personaje și conflicte.

