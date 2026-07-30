Tony Iommi, legendarul chitarist Black Sabbath, lansează primul album solo din ultimii 21 de ani | VIDEO

„Este un album pe care ne-a făcut mare plăcere să-l realizăm”, a declarat Iommi într-un comunicat. „Nu încercăm să demonstrăm nimic”. Odată cu acest anunţ, chitaristul a acordat şi un interviu revistei Rolling Stone despre album, precum şi despre viaţa fără Ozzy Osbourne.

El a compus albumul împreună cu solistul norvegian de metal Jørn Lande, l-a coprodus alături de colaboratorul său obişnuit Mike Exeter şi l-a invitat pe Brian May de la Queen să interpreteze un solo în piesa „Death Wake”. Albumul va fi lansat în 23 octombrie la BMG, potrivit News.ro.

„A fost într-adevăr ciudat”, a spus el. „Încă nu-mi vine să cred că s-a dus, pentru că, atunci când mă uit pe YouTube sau pe alte platforme, găsesc mereu ceva legat de Ozzy şi îl văd iar şi iar. E aproape ca şi cum ar fi încă aici. E cu adevărat ciudat. Doar că ţineam legătura atât de des. Asta îmi lipseşte”.

Iommi a prezentat videoclipul piesei „World Alone” şi a dezvăluit detalii despre album în cadrul unui eveniment special organizat în oraşul său natal, Birmingham, miercuri, unde a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri alături de comediantul de stand-up Frank Skinner.

Noile piese prezintă sunetul caracteristic al lui Iommi, cu acordaj coborât, pe care acesta l-a inovat în perioada de început a formaţiei Sabbath, în anii 1960. S-a spus pe larg că el a fost pionierul acestei abordări deoarece şi-a tăiat vârfurile degetelor într-un accident de muncă, deşi el a contestat această afirmaţie într-un interviu acordat revistei Classic Rock în 2016.