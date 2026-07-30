Tony Iommi, legendarul chitarist Black Sabbath, lansează primul album solo din ultimii 21 de ani | VIDEO

El a compus albumul împreună cu solistul norvegian de metal Jørn Lande, l-a coprodus alături de colaboratorul său obişnuit Mike Exeter şi l-a invitat pe Brian May de la Queen să interpreteze un solo în piesa „Death Wake”. Albumul va fi lansat în 23 octombrie la BMG, potrivit News.ro.
„Este un album pe care ne-a făcut mare plăcere să-l realizăm”, a declarat Iommi într-un comunicat. „Nu încercăm să demonstrăm nimic”. Odată cu acest anunţ, chitaristul a acordat şi un interviu revistei Rolling Stone despre album, precum şi despre viaţa fără Ozzy Osbourne.
„A fost într-adevăr ciudat”, a spus el. „Încă nu-mi vine să cred că s-a dus, pentru că, atunci când mă uit pe YouTube sau pe alte platforme, găsesc mereu ceva legat de Ozzy şi îl văd iar şi iar. E aproape ca şi cum ar fi încă aici. E cu adevărat ciudat. Doar că ţineam legătura atât de des. Asta îmi lipseşte”.
Iommi a prezentat videoclipul piesei „World Alone” şi a dezvăluit detalii despre album în cadrul unui eveniment special organizat în oraşul său natal, Birmingham, miercuri, unde a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri alături de comediantul de stand-up Frank Skinner.
Noile piese prezintă sunetul caracteristic al lui Iommi, cu acordaj coborât, pe care acesta l-a inovat în perioada de început a formaţiei Sabbath, în anii 1960. S-a spus pe larg că el a fost pionierul acestei abordări deoarece şi-a tăiat vârfurile degetelor într-un accident de muncă, deşi el a contestat această afirmaţie într-un interviu acordat revistei Classic Rock în 2016.