Regele Rock 'n' Roll se întâlnește cu Dracula. Administratorul moștenirii lui Elvis Presley a cumpărat Castelul Bran

Investitorul american care administrează moștenirea lui Elvis Presley a cumpărat Castelul Bran și a demarat deja planurile de extindere a unuia dintre cele mai importante obiective turistice ale României. 

Cristian Anton

Elvis Presley se întâlnește cu Dracula, iar cele două mari legende ale lumii noastre, separate de secole, continente și istorii complet diferite au devenit acum personaje în același imperiu de entertainment dezvoltat de americanul Joel Weinshanker.

QAVAH Co Inc, o filială a grupului american Ad Populum, deținut de Joel Weinshanker (foto), a cumpărat 80% din Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) SRL. Moștenitorii Principesei Ileana a României au păstrat restul de 20% din companie. Datele financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice.


Castelul Bran a fost retrocedat în anul 2006 către trei dintre copiii Principesei Ileana a României: arhiducele Dominic Habsburg Lothringen, arhiducesa Maria-Magdalena a Austriei şi arhiducesa Margareta Elisabeth Sandhofer.

În urma tranzacției, participația Marelui Duce Dominic de Habsburg-Lorena, care deținea anterior 33,34% din părțile sociale, a fost redusă la 6,67%. Restul de 13,33% este împărțit între șapte membri ai familiilor Holzhausen și Sandhofer, scrie agenția maghiară Hirado.

Americanii au început imediat după achiziție un program de recrutare de personal în județul Brașov, pentru extinderea afacerii turistice din jurul Castelului Bran. Planul prevede inclusiv dezvoltarea de locuri de cazare.

Firma care administrează Castelul Bran a fost înființată în 1994 și a avut profit an de an, dar în 2024 a înregistrat cele mai bune rezultate financiare din istoria sa. CADB SRL a raportat astfel o cifră de afaceri de 62 milioane lei și un profit net de peste 30 milioane lei, cu 80 de angajați și datorii de numai 1,9 milioane lei.

Castelul Bran este probabil cea mai cunoscută destinație turistică a României, cu peste 1.000.000 de vizitatori anual, pe baza legendei lui Dracula.

Brandul lui Elvis Presley, administrat de cel care a luat Castelul Bran, valoarează jumătate de miliard de dolari

Afacerea Castelului Bran este încă în materie de promovare și încasări de imperiul american în proprietatea căruia a intrat de acum. Joel Weinshanker este administratorul moștenirii lui Elvis Presley, el gestionând în numele familiei Presley domeniul Graceland - casa din Memphis a Regelui Rock 'n' Roll-ului, monument istoric în SUA - prin compania Graceland Holdings LLC, unde deține 85% din acțiuni, dar și tot ce ține de turism, licențiere și evenimente legate de legendarul artist.


Brandul Graceland este estimat la peste 500 de milioane de dolari și aduce venituri anuale de 20 de milioane de dolari, cu peste 500.000 de turiști care vizitează casa lui Elvis Presley.

Joe Weinshanker deține compania Ad Populum, care administrează un portofoliu impresionant de branduri, printre care National Entertainment Collectibles Association (NECA)- unul dintre cei mai mari producători de figurine şi obiecte de colecţie inspirate din cultura pop, Enesco, Kidrobot, WizKids, Rubies, Chia Pet, Smiffys.

De asemenea, Weinshanker are afaceri și în domeniul cinematografiei, realizând filme precum Christmas at Graceland (2023), Wedding at Graceland (2019) and Christmas at Graceland: Home for the Holidays (2019). Compania Ad Populum a raportat pentru ultimul an venituri de peste 54 de milioane de dolari.

Castelul Bran, pe locul doi in lista Forbes a celor mai scumpe cladiri

