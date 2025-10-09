Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Cultura
09-10-2025 | 18:07
Mircea Cartarescu
Facebook: Mircea Cartarescu

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

autor
Mihaela Ivăncică

Comitetul Nobel a atribuit distincţia scriitorului maghiar László Krasznahorkai, „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…” (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, după anunţul laureatului Premiului Nobel pentru Literatură.

După ce în 2024 a premiat-o pe sud-coreeana Han Kang, prima femeie asiatică care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Academia Suedeză a optat pentru un autor european, aşa cum a făcut-o în mod tradiţional în istoria de peste un secol a premiului.

mircea cartarescu
Mircea Cărtărescu devine primul scriitor român inclus pe lista lungă de 13 titluri a prestigiosului premiu literar ”Booker”

Mai mulţi critici literari i-au evidenţiat drept favoriţi la premiu pe australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cartărescu, maghiarul Peter Nadas, precum şi pe elveţianul Christian Kracht. Salman Rushdie şi Haruki Murakami sunt de asemenea în fiecare an nominalizaţi la premiul literar.

Printre cei mai mari scriitori ai lumii care nu au câştigat celebra distincţie se numără Lev Tolstoi şi Virginia Woolf. Jean-Paul Sartre a refuzat premiul iar Boris Pasternak a fost obligat să-l refuze. 

Sursa: News.ro

Etichete: premiul Nobel, mircea cartarescu,

Dată publicare: 09-10-2025 18:07

