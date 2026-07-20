Potrivit unei analize realizate de BBC pe baza datelor Băncii Centrale a Rusiei, masa monetară aflată în circulație a crescut cu 1.560 de miliarde de ruble (aproximativ 20 de miliarde de dolari) de la începutul anului, cea mai mare creștere pentru această perioadă din orice an, cu excepția pandemiei de COVID-19, scrie News.ro.

Întreruperile internetului afectează plățile cu cardul

Întreruperile internetului mobil, impuse de autorități pentru a contracara atacurile cu drone ucrainene, au afectat funcționarea sistemelor de plată cu cardul în numeroase regiuni ale țării, determinând populația să păstreze mai mulți bani lichizi.

„Să ai numerar îți oferă un sentiment de control și siguranță. Dacă apare o situație de urgență și cade rețeaua mobilă, știu că pot cumpăra măcar produsele de bază”, a declarat pentru BBC o locuitoare din Moscova.

Creșteri similare ale retragerilor de numerar au avut loc și în septembrie 2022, după anunțarea mobilizării parțiale, precum și în iunie 2023, în timpul revoltei grupului de mercenari Wagner.

Fenomenul complică însă colectarea taxelor într-un moment în care autoritățile ruse încearcă să acopere un deficit bugetar tot mai mare și să finanțeze războiul din Ucraina.

Deși veniturile din petrol și gaze au fost susținute de majorarea prețurilor energiei după războiul cu Iranul, economia rusă încetinește. Ministerul Economiei de la Moscova și-a redus în luna mai prognoza de creștere economică pentru 2026 la doar 0,4%, cel mai slab ritm estimat după 2022.

Kremlinul majorează taxele pentru a crește veniturile bugetare

În încercarea de a majora veniturile bugetare, Kremlinul a crescut taxa pe valoarea adăugată de la 20% la 22% începând din ianuarie și a redus pragul de la care întreprinderile mici și mijlocii sunt obligate să o plătească.

Sub presiunea fiscală și pe fondul încetinirii economiei, tot mai multe farmacii, restaurante, saloane de înfrumusețare și magazine de cartier încurajează clienții să plătească în numerar pentru a reduce veniturile declarate și obligațiile fiscale.

Directorul financiar al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, Taras Skvorțov, a avertizat recent că există semne serioase privind extinderea plăților salariale „în plic”, în afara evidențelor fiscale.

Potrivit unui sondaj realizat în luna mai de organizația antreprenorilor Opora Russia, aproximativ 6% dintre întreprinzători au declarat că folosesc deja „scheme gri”, precum neemiterea bonurilor fiscale sau plata salariilor în numerar, pentru a face față noii poveri fiscale.

Autoritățile încearcă să combată economia subterană

Autoritățile ruse încearcă să combată economia subterană, însă experții apreciază că întreruperile repetate ale internetului mobil subminează acest obiectiv, deoarece încurajează utilizarea numerarului și reduc transparența tranzacțiilor.

Deși depozitele bancare oferă în prezent dobânzi de aproximativ 10% pe an, mulți ruși preferă să își păstreze economiile în numerar. Datele Băncii Centrale arată că numai în luna mai populația a retras 550 de miliarde de ruble din conturile bancare, dintre care 200 de miliarde de ruble proveneau din depozite la termen.