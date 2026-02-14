În aceste zile, pe faimoasa biserică din Piața Regală este proiectat show-ul de video-mapping „Drumul infinit”, semnat de regizoarea Ioana Mischie.

Organizatorii festivalului BRIGHT au ales astfel să inaugureze piața renovată recent. Proiectul înscris de Institutul Cultural Român din capitala Belgiei are cea mai mare vizibilitate, fiind difuzat 4 ore și jumătate pe zi.

Festivalul - care se încheie duminică seară - reunește în Bruxelles peste 20 de instalații internaționale, jocuri de lumini și proiecții video pe clădiri istorice.