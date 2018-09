Șuie Paparude și Trooper s-au retras de la un festival, pentru că este organizat de Primăria Capitalei

Getty

Formațiile Șuie Paparude și Trooper au anunțat că se retrag dintr-un eveniment care va fi organizat de ARCUB și Primăria Capitalei, intitulat ”Centenar Fest” pe 29 și 30 septembrie.

Aceste decizii ar fi fost luate după ce pe afișul evenimentului au apărut ca organizatori Primăria București și ARCUB.

De asemenea, trebuie precizat faptul că, recent, vocalistul trupei Holograf, Dan Bittman, a fost ținta unui scandal după ce a fost acuzat de fani că i-ar fi făcut campanie primarului PSD al Sectorului 5.

Centenar Fest este un eveniment care va avea loc în perioada 29-30 septembrie, la Arena Națională, la care accesul este gratuit.

”În cele două zile de festival, publicul va putea urmări concertele desfășurate pe scenă de trupe și interpreți consacrați ai industriei muzicale românești: Krypton, Cargo, k-lu, raku, Nimeni Altuʼ, Focul Viu, Cristi Minculescu, Cristi Teodorovici, Vlad Miriță, Cedry2k, Dragonu’ AK47, Sişu Tudor, Gândul Mâței, proiecții în aer liber cu filme istorice, toate acestea având loc într-o atmosferă relaxată, cu spații gastronomice și recreative.” - se arată în anunțul postat de ARCUB (Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti), care se află în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Într-un mesaj foarte scurt, fără explicații, postat pe Facebook, trupa Șuie Paparude a anunțat că se retrage de la acest eveniment.

Și cei de la Trooper au anunțat că se retrag, deoarece nu vor să cânte la niciun eveniment organizat de ARCUB și Primăria Capitalei.

”Deci: am fost contactați de oameni minunați care vor să facă un concert frumos! Am discutat și ne-a fost spus că nicio primărie nu este implicată în acest eveniment. ASTĂZI a apărut afișul cu sigla arcub și primăria București. Am hotărât să NE RETRAGEM din acest eveniment.

Trooper nu cânta la niciun concert din București pe afișul căruia apar arcub și primăria. Le cerem scuze celor care voiau să ne vadă, însă vom avea și alte ocazii.

Coiotu’

Stay Trooper!”

În urmă cu câteva zile, și cunoscutul artist Dan Bittman a fost criticat și insultat pe internet, după ce a participat la un eveniment organizat de primăria sectorului 5, unde l-a felicitat pe edilul PSD pentru că ”merge treaba bine aici în sectorul 5” și ”toată lumea-i fericită”.

