În București, aproape 50 de muzee și instituții culturale și-au deschis porțile până târziu în noapte.

Corespondent Știrile ProTV: „La Muzeul Național de Istorie Naturală «Grigore Antipa», pe lângă expoziția permanentă, vizitatorii descoperă, alături de cercetătorii muzeului, lumea insectelor nocturne și a liliecilor. Iar la miezul nopții, atmosfera va fi completată de un concert cu muzică jazz și muzică de film”.

Mulți oameni au venit în vizită și chiar s-au format cozi la intrare.

Băiat: „Mi s-a părut o ocazie perfectă de a ieși în oraș. Nu a fost o așteptare foarte mare, cam 30 de minute”.

La Alba Iulia, turiștii și localnicii au avut parte de o lecție de istorie. Regele Ferdinand I, Regina Maria, Mihai Viteazul sau soldații din Legiunea a XIII-a Gemina i-au captivat pe cei prezenți.

Femeie: „Din Timișoara suntem veniți. Este o regiune istorică și să afle copiii cât mai multe lucruri din trecut”.

La Timișoara, sute de copii, însoțiți de părinți, au venit la cetatea din oraș, unde au avut parte de un spectacol de reptile vii.

Seara s-a încheiat cu un spectacol de muzică și foc. La Cluj-Napoca, oamenii au luat la rând muzeele deschise până târziu în noapte. La Muzeul de Artă, personalul a fost nevoit să restricționeze temporar accesul în unele încăperi, din cauza numărului mare de vizitatori.

Tânăr: „Am venit să ne bucurăm de noaptea asta și de weekend”.

Mii de oameni au venit să viziteze și muzeele Palatului Culturii din Iași.

Femeie: „Noi venim în fiecare an. Palatul în sine este emblema Iașului”.

Oamenii au stat la coadă ca să vadă expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși. Oamenii pot admira sculptura „Cap de copil”, aflată temporar la Iași.

Bărbat: „M-a impresionat istoria sculpturii. Brâncuși s-a luat după un copil care era orb și a sculptat această lucrare.”

Iar la planetariul din Baia Mare, vizitatorii au avut parte de proiecții spectaculoase și observații astronomice.

Ovidiu Ignat, manager: „Oaspeții noștri pot vedea proiecții în cupola planetariului din 45 în 45 de minute.”

Ediția din acest an a Nopții Muzeelor a reunit peste 330 de muzee și instituții culturale din 39 de județe.

În majoritatea locurilor, accesul a fost gratuit.