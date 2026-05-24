Momentul în care o femeie este luată de viitură în New York imediat după ce coboară dintr-un autobuz. VIDEO

În imaginile distribuite online se vede cum autobuzul oprește în mijlocul unei străzi complet inundate, fără să poată ajunge aproape de trotuar din cauza nivelului uriaș al apei.

Un videoclip de doar 15 secunde a șocat internetul: o femeie este luată de curenții puternici imediat după ce coboară dintr-un autobuz de transport public.

Străzile au fost complet acoperite de apă, sistemele de canalizare au cedat, iar imaginile surprinse în timpul furtunii au devenit rapid virale pe rețelele sociale, relatează NDTV .

Pasagerii sunt nevoiți să sară direct în viitură pentru a ajunge pe trotuar. O femeie îmbrăcată într-un top roz încearcă să coboare, însă ratează bordura, se lovește violent și este imediat luată de curentul extrem de puternic.

Martorii aflați în apropiere intră în panică și încearcă să fugă după ea, în timp ce imaginile dramatice surprind haosul provocat de furtună.

După viralizarea videoclipului, mulți utilizatori ai rețelelor sociale au criticat decizia șoferului de autobuz și s-au întrebat dacă acesta nu putea opri mai aproape de trotuar pentru a evita tragedia.

„Șoferul știa foarte bine că putea opri mai aproape. Sper că este bine”, a scris un utilizator.

Alții au ironizat situația dramatică din New York.

„New York-ul îi pune pe oameni să plătească chirii de 5.000 de dolari doar ca să trăiască Titanic în drum spre casă”, a comentat cineva.

„Doamne, sper că este bine. Se vede cum se lovește cu capul de beton. Putea fi foarte grav”, a scris o altă persoană.

Sistemul de canalizare al New York-ului a cedat

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că furtuna de miercuri noapte a fost atât de intensă încât sistemul de canalizare al orașului nu a mai făcut față volumului uriaș de apă.

Edilul, care a vizitat zonele afectate din Hollis, a explicat că infrastructura orașului este proiectată să suporte maximum doi inci de precipitații pe oră, însă cantitatea de apă căzută în ultimele ore a depășit cu mult acest prag.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să raporteze pagubele și au anunțat că echipele de intervenție încearcă să răspundă sutelor de apeluri privind inundațiile din subsoluri, de pe străzi și refularile sistemului de canalizare.