Momentul în care o femeie este luată de viitură în New York imediat după ce coboară dintr-un autobuz. VIDEO

Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
New York-ul se confruntă cu unele dintre cele mai grave inundații din ultimii ani, după ce ploile torențiale și furtunile violente au paralizat mai multe cartiere ale orașului. 

Mihaela Ivăncică

Străzile au fost complet acoperite de apă, sistemele de canalizare au cedat, iar imaginile surprinse în timpul furtunii au devenit rapid virale pe rețelele sociale, relatează NDTV.

Un videoclip de doar 15 secunde a șocat internetul: o femeie este luată de curenții puternici imediat după ce coboară dintr-un autobuz de transport public.

Momentul în care femeia este luată de ape a devenit viral

În imaginile distribuite online se vede cum autobuzul oprește în mijlocul unei străzi complet inundate, fără să poată ajunge aproape de trotuar din cauza nivelului uriaș al apei.

Pasagerii sunt nevoiți să sară direct în viitură pentru a ajunge pe trotuar. O femeie îmbrăcată într-un top roz încearcă să coboare, însă ratează bordura, se lovește violent și este imediat luată de curentul extrem de puternic.

Martorii aflați în apropiere intră în panică și încearcă să fugă după ea, în timp ce imaginile dramatice surprind haosul provocat de furtună.

După viralizarea videoclipului, mulți utilizatori ai rețelelor sociale au criticat decizia șoferului de autobuz și s-au întrebat dacă acesta nu putea opri mai aproape de trotuar pentru a evita tragedia.

„Șoferul știa foarte bine că putea opri mai aproape. Sper că este bine”, a scris un utilizator.

Alții au ironizat situația dramatică din New York.

„New York-ul îi pune pe oameni să plătească chirii de 5.000 de dolari doar ca să trăiască Titanic în drum spre casă”, a comentat cineva.

„Doamne, sper că este bine. Se vede cum se lovește cu capul de beton. Putea fi foarte grav”, a scris o altă persoană.

Sistemul de canalizare al New York-ului a cedat

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că furtuna de miercuri noapte a fost atât de intensă încât sistemul de canalizare al orașului nu a mai făcut față volumului uriaș de apă.

Edilul, care a vizitat zonele afectate din Hollis, a explicat că infrastructura orașului este proiectată să suporte maximum doi inci de precipitații pe oră, însă cantitatea de apă căzută în ultimele ore a depășit cu mult acest prag.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să raporteze pagubele și au anunțat că echipele de intervenție încearcă să răspundă sutelor de apeluri privind inundațiile din subsoluri, de pe străzi și refularile sistemului de canalizare.

Sursa: NDTV

Etichete: inundatii, new york,

Cod galben de inundaţii pe râuri de pe raza a trei judeţe, până duminică dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până duminică dimineaţa, pe râuri din trei judeţe.
Ploile au lovit în rafale jumătate de țară și au provocat inundații în mai multe județe. În Iași, străzile au fost inundate

Ploile care au lovit în rafale jumătate de țară au provocat inundații în mai multe județe, iar pompierii au intervenit în zeci de situații de urgență.

Cod galben de inundaţii pe râuri de pe raza a zece judeţe, până vineri la prânz. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până vineri la prânz, pe râuri din zece judeţe.

Miliarde de euro, în joc. Bolojan, semnal de alarmă despre proiectele PNRR: "Au fost convocați toți primarii luni dimineață"

Premierul interimar Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă, sâmbătă, anunțând că România se află în plină negociere cu Bruxellesul pentru a nu pierde miliarde de euro din fonduri europene. Astfel, deciziile luate în zilele următoare vor fi decisive.

Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Filmul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele ore încheierea unui acord de pace, menit să pună capăt luptelor pe toate fronturile, a declarat pentru The Washington Times o sursă apropiată negocierilor.

