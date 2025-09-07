Noaptea Muzeelor la Sate. Peste 140 de case memoriale și colecții de familie, deschise pentru turiștii curioși

07-09-2025 | 08:31
noaptea muzeelor la sate
Pro TV

Noaptea Muzeelor la Sate i-a purtat pe vizitatori prin locuri mai puțin cunoscute, dar bogate în povești, cultură și istorie.

autor
Gigi Ciuncanu

Oamenii au descoperit case memoriale, colecții de familie și obiecte care păstrează tradițiile satului românesc. 140 de obiective din România și din Republica Moldova au fost deschise peste program și cu intrare liberă.

Turiștii care au mers la Bălănești, în Gorj, au fost primiți cu pâine și sare, la casa memorială a savantului Ion Popescu Voitești. Printre vizitatori s-a numărat și o urmașă a omului de știință, care a împărtășit informații prețioase.

Doinița Pinoșanu, strănepoata lui Ion Popescu Voitești: „Am o rochie, bunica a dat-o cadou mamei mele, iar mama mi-a dat-o mie și eu am dat-o la muzeu. Are peste 100 de ani.”

Vizitatoare: „Totul arată foarte, foarte bine, e minunat și ne pare bine că am avut ocazia să venim azi aici.”

Vizitator: „Cunosc muzeul ăsta de când era așa, în paragină, era mucegai pe la temelie, s-a făcut un salt enorm, iar ceea ce văd azi ne bucură.”

Muzeul Memorial Liviu Rebreanu și-a deschis porțile turiștilor

În județul Bistrița-Năsăud, patru muzee situate în zone rurale și-au deschis porțile gratuit pentru public. Cel mai vizitat a fost Muzeul Memorial Liviu Rebreanu, din localitatea care îi poartă numele.

Valer Ilovan, custodele Muzeului Memorial Liviu Rebreanu: „Este singura casă drept proprietate pe care a avut-o tatăl său, învățătorul Vasile Rebreanu. Aici, Liviu Rebreanu și-a petrecut toate vacanțele lui, liceale și academice.”

Vizitator: „Ne-a făcut o prezentare superbă, începând cu istoria romancierului, continuarea, viața și experiențele personale ale dânsului cu fiica romancierului.”

Pe lângă poveștile fascinante, vizitatorii au putut admira câteva dintre obiectele pe care autorul le-a folosit în timpul vieții. Printre ele - biroul de lucru sau mașina de scris.

Valer Ilovan: „Muzeul este vizitat de mii de vizitatori pe an, ei caută ineditul, află lucruri cam intime din viața familiei Rebreanu.”

În Sisești, județul Mehedinți, muzeul dedicat academicianului Gheorghe Ionescu Șișești a încântat vizitatorii cu obiecte de patrimoniu și bănci vechi, ce le-au amintit de anii de școală.

Florentina Peliceanu, reprezentantă muzeului: „Muzeul e amenajat din 2012, dar cred că ediția aceasta a Nopții Muzeelor la Sate îl promovează și mai mult.”

Este al treilea an la rând de când Noaptea Muzeelor se organizează în sate. 140 de obiective culturale din țară și din Republica Moldova au fost deschise peste programul normal, evident, cu intrare liberă.

Sursa: Pro TV

muzee, casa memoriala

Dată publicare: 07-09-2025 08:31

