La pupitrul dirijoral se va afla renumitul Lionel Bringuier. Programul celor două seri va fi completat de îndrăgita Rapsodie nr. 1 de Enescu și Concertul pentru orchestră, Sz. 116, de Bartók.

Director muzical al Orchestrei Filarmonice Regale din Liège începând din această stagiune și dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Nisa, Lionel Bringuier a avut un program bogat de colaborări în stagiunea curentă: cu Orchestra Simfonică WDR din Köln, orchestrele simfonice din Sydney și Queensland, NOSPR Katowice și The Halle, precum și cu Orchestre National Bordeaux Aquitaine alături de Victor Julien-Laferrière. Printre momentele importante din ultimii ani se numără aparițiile la pupitrele orchestrelor Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Filarmonicilor din Los Angeles și Tokyo, San Diego Symphony Orchestra, Dresdner Philharmonie, Royal Scottish National Orchestra și Orchestra Simfonică Națională a Chinei.

Artist exclusiv Erato (Warner Music), Gautier Capuçon are o discografie vastă și multipremiată. După Intuition (2018), albumul Émotions (2020) a ocupat primul loc în topurile franceze timp de peste 30 de săptămâni. Sensations (2022) a devenit prima înregistrare clasică ce a ajuns pe locul 1 în topul general francez, urmat de Destination Paris (2023). Cel mai recent album, Elgar & Walton: Cello Concertos (2024), oferă o interpretare magică a concertelor de violoncel de Edward Elgar și William Walton, cu London Symphony Orchestra sub bagheta lui Antonio Pappano. Printre aparițiile recente se numără concerte cu Filarmonica din Viena dirijată de Christian Thielemann, Gewandhausorchester Leipzig (Andris Nelsons), Philadelphia Orchestra (Stéphane Denève) și Hong Kong Philharmonic Orchestra (Christoph Koncz), precum și turnee cu Filarmonica della Scala Milano (Riccardo Chailly), hr-Sinfonieorchester Frankfurt (Alain Altinoglu) și Rotterdam Philharmonic cu Lahav Shani.

Programul celor două seri include Rapsodia nr. 1, în la major, op. 11 de George Enescu, Concertul nr. 1, în la minor, pentru violoncel și orchestră, op. 33 de Camille Saint–Saëns și Concertul pentru orchestră, Sz. 116 de Béla Bartók.

Cea mai cunoscută lucrare orchestrală a marelui Enescu, Rapsodia nr. 1, în la major, op. 11, a fost scrisă la începutul secolului XX. Lucrarea nu este doar un colaj de dansuri și melodii folclorice și lăutărești, ci un moment simfonic exultant, care surprinde spiritul românesc într-o fuziune dintre romantismul târziu și impresionism.

Concertul nr. 1, în la minor, pentru violoncel și orchestră, op. 33 de Camille Saint–Saëns explorează culorile și valențele expresive ale instrumentului solist, însă fără a recurge la virtuozitatea extremă. Lucrarea este o declarație de stil, plină de energie și de farmec.

Concertul pentru orchestră, Sz. 116 este cea mai populară și interpretată lucrare orchestrală a lui Béla Bartók. Realizată în timpul exilului său în Statele Unite, lucrarea a fost scrisă la comanda Fundației Koussevitzky, cu doi ani înainte de sfârșitul vieții compozitorului, într-o perioadă în care starea sa de sănătate era grav deteriorată.

Program ultimei luni a Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

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