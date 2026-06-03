"La această ediţie, a XIX-a, o să avem 158 de expozanţi, 455 de evenimente la spaţiile comune şi la standurile editurilor. Va exista un stand individual al Târgului de Carte de la Frankfurt, şase editori din Germania, Austria, Elveţia şi oficialii târgului venind să se întâlnească cu editorii români în perspectiva participării României, ca ţară invitată de onoare, la ediţia din 2028 a Târgului de la Frankfurt. Bookfest este un proiect strategic al Ministerului Culturii deja de patru ani de zile şi beneficiază de Înaltul Patronaj al Preşedintelui României încă din 2016", a afirmat, în conferinţa de presă dedicată anunţării evenimentului, Dan Croitoru, membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Editorilor din România şi director editorial al Polirom.

Bookfest anunţă o spectaculoasă ediţie aniversară, ţara invitată de onoare în acest an fiind Bulgaria.

Printre personalităţile culturale care vor anima scenele deschise şi standurile se numără Gheorghi Gospodinov, Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameşteanu, Gabriel Liiceanu, Cristian Tudor Popescu, Theodor Paleologu, Doina Ruşti, Radu Paraschivescu, Horia Roman Patapievici, Tatiana Niculescu, Mircea Mihăieş, Cătălin Vasilescu, Dan-Liviu Boeriu, Lucian Croitoru, Catherine Lovey, Nadia Comăneci, Margareta Pâslaru, Igor Bergler, Alex Donovici, Alec Blenche, Veronica D. Niculescu şi mulţi alţii.

Cei mai buni autori din Bulgaria şi România îşi aşteaptă în cele cinci zile cititorii cu cele mai proaspete titluri şi sesiuni de autografe, Gheorghi Gospodinov şi Mircea Cărtărescu, doi dintre cei mai importanţi scriitori ai Europei contemporane, urmând să intre în dialog în chiar prima zi de Bookfest.





Bulgaria vine la Bucureşti cu o delegaţie impresionantă, formată din 14 scriitori, poeţi şi autori pentru copii, reprezentând unele dintre cele mai importante voci ale literaturii bulgare contemporane, pe care publicul îi va putea întâlni atât în cadrul evenimentelor organizate la Romexpo, cât şi la o serie de dialoguri, lansări şi lecturi care vor avea loc în librării şi alte spaţii culturale din oraş.

Una dintre cele mai aşteptate prezenţe de la Bookfest 2026 este Gheorghi Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanţi autori europeni contemporani, pe care fanii vor avea ocazia de a-l întâlni atât la Bookfest, cât şi în cadrul unui eveniment care va avea loc în afara salonului de carte.

Miercuri, după debutul oficial al ediţiei din acest an a Bookfest (ora 12:00, la scena Arena), va avea loc inaugurarea standului Bulgariei, de la ora 12:30.

În aceeaşi zi, de la ora 18:00, Gheorghi Gospodinov va intra într-un dialog cu Mircea Cărtărescu la scena Arena, amfitrioana evenimentului fiind jurnalista culturală Mirela Nagâţ, iar a doua zi, joi, de la ora 19:00, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu va avea loc lansarea celei mai recente traduceri în limba română din opera sa - romanul "Grădinarul şi moartea", apărut anul acesta la Anansi. World Fiction, în traducerea Marianei Mangiulea Jatop.

Alte prezenţe bulgare la salon vor fi Ioanna Elmy, Elena Alexieva, Kostadin Kostadinov, Petia Kokudeva, Nadejda Radulova. Totodată, Todor P. Todorov, scriitorul bulgar nominalizat la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2024, se va întâlni în cadrul unui dialog la Bookfest 2026 cu scriitorul român Bogdan Creţu, nominalizat la acelaşi premiu în 2025.

În prima zi, la Bookfest, va fi prezentat, de la ora 17:00, cel mai recent număr al revistei LIK, cu tema "BG SPA - Sănătate prin apă", la Standul Bulgariei fiind invitaţi directoarea generală a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae, şi directorul general al Agenţiei de presă bulgare BTA, Kiril Valchev, împreună cu ambasadorul Republicii Bulgaria în România, Radko Vlaykov. Evenimentul o va avea ca moderatoare pe jurnalista Martina Ganceva.





O incursiune pasionantă în universul culiselor operei este propusă de Editura Corint prin lansarea, joi, de la ora 13:00, a cărţii "Hariclea Darclee şi misterul partiturii dispărute" de Alina Bâltâc. Alături de autoare vor participa ilustratoarea Diana Tivu, soprana Felicia Filip şi Mădălin Guruianu, preşedinte ARDOR, discuţia fiind moderată de Simona Preda.

Tot joi, începând cu ora 16:00, Editura Lebăda Neagră va organiza, pe scena Arca, evenimentul special "In memoriam Oriana Fallaci, 20 de ani în lumina curajului", prilejuit de lansarea volumului autobiografic "Doar eu pot să-mi spun povestea".

Fanii romanelor de mister şi suspans sunt aşteptaţi joi, în intervalul 16:30 - 17:25, pe scena Arena, unde editura Litera lansează "Gutenberg 42B", noul roman al prolificului Igor Bergler, evenimentul fiind urmat de o sesiune de autografe.

Gândirea critică şi înţelegerea actualităţii politice globale sunt temele centrale ale unei lansări colective majore de non-ficţiune şi eseistică organizată la standul Humanitas joi, începând cu ora 16:30, în cadrul acesteia urmând a fi prezentate volumele: "Inginerii haosului" (Giuliano da Empoli), "Filozofia a luat-o razna" (Jean-Francois Braunstein), "Capcana identităţii" (Yascha Mounk) şi "Patriile noastre. O istorie personală a Europei" (Timothy Garton Ash).

Joi, de la ora 17:00, la standul Humanitas, scriitorul Mircea Cărtărescu se va întâlni cu cititorii pentru a prezenta cel mai recent volum al său, "Texistenţa. Gânduri despre scris", oferind publicului autografe.





Vineri, de la ora 15:00, editura Humanitas va lansa "Biblia după textul ebraic. 1 şi 2 Regi", la eveniment fiind prezente Maria Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.

Tot vineri, cititorii sunt invitaţi la tripla lansare a romanelor: "108 bătăi de clopot" de Keiko Yoshimura, "Jurnalul unui vid" de Emi Yagi şi "De dragul Nadiei Comăneci", un roman semnat de autoarea sud-coreeană Cho Nam-Joo, care împleteşte mitul marii noastre gimnaste cu aspiraţiile tinerilor din Coreea.

Provocările sistemului de învăţământ şi arta pedagogiei moderne vor fi dezbătute la standul Polirom, în cadrul unei discuţii despre educaţie.

Geniul literar al unuia dintre cei mai importanţi scriitori europeni va fi celebrat pe scena Arena, de la ora 17:00, în cadrul unei mese rotunde pe care o organizează editura Humanitas Fiction în parteneriat cu Ambasada Republicii Albania. Evenimentul este dedicat memoriei lui Ismail Kadare, de la a cărui naştere se împlinesc 90 de ani, şi volumului său proaspăt tradus în limba română, "Vremea iubirii".

Pe scena Agora, de la ora 19:00, va avea loc lansarea volumului de eseistică "Ce ne facem cu atâţia proşti" de Theodor Paleologu, evenimentul fiind organizat de Editura Trei.





Sâmbătă, de la ora 11:30, editura Humanitas îşi invită cititorii să păşească în Bucureştiul de altădată prin intermediul noului roman al Doinei Ruşti, "Nas de bulgar", o incursiune impregnată de realism magic în viaţa personajului central din Ferenike. În acelaşi timp, criticul Mircea Mihăieş propune o analiză literară profundă prin lansarea volumului "Cele patru sinucideri ale Virginiei Woolf. O psihodramă". Această întâlnire de înaltă ţinută organizată de editura Polirom îi va avea ca invitaţi de onoare pe Horia-Roman Patapievici şi Răzvan Voncu.

La scena Agora, la ora 12:00, Margareta Pâslaru, alături de Curtea Veche Publishing, va lansa volumul memorialistic "Eu şi timpul. Viaţă, vocaţie, viziune. Continuarea".

De la 12:30, la standul Humanitas, publicul este aşteptat pentru lansarea cărţii "Scrisori către o tânără gimnastă", semnată de însăşi legenda sportului mondial, Nadia Comăneci, evenimentul fiind urmat de prezentarea de către scriitoarea Tatiana Niculescu a volumului "Vieţile şi morţile lui Constantin Noica".

Spiritele polemice sunt invitate de la ora 13:00 pe scena Arena, pentru lansarea volumului de eseistică "Neumanna. În gură de şarpe" de Cristian Tudor Popescu. O incursiune critică în problemele societăţii contemporane, volumul, apărut la editura Polirom, urmând a fi analizat într-un dialog moderat de Adrian Şerban. Evenimentul va continua, începând cu ora 14:00, la Cafeneaua Dada.

Unul dintre momentele de vârf ale salonului de carte se va consuma la standul Humanitas, de la ora 13:30, prin lansarea-eveniment a "Trilogiei Păltinişului" de Gabriel Liiceanu, o lucrare fundamentală pentru cultura română, urmată de o sesiune de autografe.

Pe scena Agora, începând cu ora 14:00, colecţia "Biblioteca Polirom" propune, sub coordonarea lui Dan Croitoru, în prezenţa unor apreciaţi critici şi eseişti, şapte traduceri din mari autori mondiali: Salman Rushdie ("Ceasul al unsprezecelea"), Elif Shafak ("Sunt fluvii în cer"), Patti Smith ("Pâinea îngerilor"), precum şi noutăţi de Sanam Mahloudji, Sheena Patel, Juan Gabriel Vasquez şi Harper Lee.

O incursiune în profunzimile spaţiului răsăritean este propusă de editura Cetatea de Scaun prin tripla lansare şi dezbaterea dedicată volumelor "Rusia medievală", "Rusia imperială" şi "Sovietland", semnate de reputata autoare Antoaneta Olteanu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 iunie, începând cu ora 15:00, la Cafeneaua Dada.

De la ora 15:45, la standul Humanitas, vizitatorii se pot întâlni cu Radu Paraschivescu la lansarea volumului "Noul ghid al nesimţitului. După 20 de ani".

Relaţia dintre economie şi etică este tema de dezbatere propusă de Curtea Veche Publishing pe scena Arena, cu ocazia lansării volumului "Scrisoare către Augustin" de reputatul economist Lucian Croitoru, care va urca pe scenă alături de Horia-Roman Patapievici şi Cristian Preda.

Ulterior, acelaşi spaţiu va găzdui celebrarea renumitei Serii de Autor "Gabriela Adameşteanu" şi lansarea noului său volum, "Vremuri fără răbdare". Alături de marea scriitoare vor fi prezenţi Carmen Muşat, Cristina Ispas, Daniel Cristea-Enache şi Victor Cobuz, dialogul fiind moderat de Matei Martin.

Seara de sâmbătă se încheie pe scena Agora, de la ora 18:00, cu o dezbatere extrem de actuală organizată de Cărtureşti: "Toate cărţile au o voce. O conversaţie despre formatul print şi audio al cărţii şi experienţa lecturii". Provocările noului mod de a consuma povestea vor fi discutate de Ana Nicolau (Nemira), Ana Antonescu (AudioTribe) şi de actorul şi naratorul Mihai Baranga, sub moderarea lui Raul Pavel.





Ultima zi a Salonului de Carte, duminică, aduce în prim-plan analize lucide asupra realităţilor contemporane şi testamentul literar al lui Mario Vargas Llosa, alături de scriitoarea Catherine Lovey, invitata specială la Bookfest Bucureşti.

De la ora 14:00, pe scena Arena, publicul este invitat la lansarea unui volum geopolitic de istorie imediată: "Războiul fără sfârşit. Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului", semnat de istoricul şi analistul Armand Goşu şi apărut la editura Polirom. O radiografie extrem de lucidă a conflictului regional, cartea va fi dezbătută de autor alături de invitaţii săi, Cristian Preda şi Lucian Popescu.

La ediţia actuală Bookfest, cel mai important târg de carte din lume, Frankfurter Buchmesse, organizează un stand colectiv de referinţă care cuprinde o selecţie amplă de titluri (ficţiune, non-ficţiune, cărţi de copii şi tineret, benzi desenate, romane grafice şi romance) de la edituri din Germania, Austria şi Elveţia.

Prezenţa marchează în mod oficial începerea pregătirilor pentru proiectul strategic România - Ţară Invitată de Onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din anul 2028, şase editori germani, austrieci şi elveţieni fiind prezenţi la Bucureşti pentru schimburi de informaţii şi contacte profesionale, programul manifestărilor "German Stories" urmând a se întinde pe toată perioada desfăşurării salonului bucureştean de carte.

Miercuri, la ora 16:00, la standul german, va fi organizată o masă rotundă dedicată bunelor practici de colaborare internaţională. Discuţia va aduce la un loc experienţa Gherganei Pancheva de la Sofia Literary Agency, perspectivele editoarei şi jurnalistei Eli Bădică (senior editor Nemira) şi expertiza reprezentantei Frankfurter Buchmesse, Niki Theron.

Oportunităţile de colaborare regională vor fi explorate în cadrul unui eveniment profesional de tip Matchmaking editorial, conceput special pentru a stabili conexiuni strânse între specialişti din România, Germania, Austria şi Bulgaria. Profesioniştii sunt aşteptaţi joi, în intervalul 12:00 - 14:00, la Cinema Bookfest.

Totodată, joi, de la ora 14:30, dezbaterea "Drumul spre Frankfurt 2028 - provocări şi oportunităţi în derularea proiectului România Ţară Invitată" va analiza paşii strategici pe care România trebuie să îi urmeze.

Copiii vor fi răsfăţaţii Bookfest şi în acest an, cu un spaţiu dedicat lor, Bookfest Junior, unde vor putea participa la tot felul de evenimente interactive, pe lângă toate lansările care au loc la spaţiile comune şi la standurile editurilor.

Magia poveştilor prinde viaţă şi sâmbătă, 6 iunie, de la ora 10:00, pe scena Arena, unde copiii se vor întâlni cu Alec Blenche, unul dintre cei mai iubiţi autori de literatură pentru copii din România. În cadrul acestui eveniment organizat de editura Litera, se va lansa volumul "Căpitanul Codiţă şi micii exploratori", o dimineaţă plină de imaginaţie fiind completată de o sesiune specială de autografe. Acelaşi autor va oferi dedicaţii şi fanilor fotbalului, odată cu lansarea primelor două volume din seria "Jurnalul unui fotbalist".

Curiozitatea spirituală a celor mici va fi stimulată la standul Humanitas prin lansarea cărţii "Povestea Bibliei", un volum adaptat pentru copii de Wilhelm Tauwinkl. Textul este îmbogăţit cu ilustraţii, iar evenimentul va fi urmat de o sesiune de autografe cu autorul. Tot sâmbătă, dar de la ora 11:00, standul editurii Litera va găzdui o întâlnire plină de emoţie a copiilor cu Alex Donovici, dedicată noului său volum "Melcul Fulger şi puterea dragostei".

Duminică, Editura Humanitas Junior va lansa, de la ora 11:00, cartea "Peter Haas şi fantoma din Kronburg", un volum scris şi ilustrat de Ana Alfianu, iar de la ora 11:30, publicul este invitat să descopere "Zuza sau povestea poemului care s-a pierdut din carte", o nouă carte semnată de Matei Vişniec şi înnobilată de ilustraţiile realizate de Joela Vişniec.

Editurile au pregătit pentru vizitatori pachete speciale de oferte şi reduceri pe toată perioada desfăşurării salonului de carte.

Bookfest Bucureşti 2026 va putea fi vizitat între orele 10:00 şi 20:00 (miercuri, joi şi duminică) şi 10:00 - 21:00 (vineri şi sâmbătă), la fel ca la toate ediţiile salonului, intrarea fiind liberă.

Salonul de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România.

Bookfest este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă.

La ediţiile internaţionale anterioare, ţările invitate au fost: Spania, Ungaria, Franţa, ţările de limbă germană (Germania, Austria, Elveţia), Polonia, Cehia, Israel, Suedia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Japonia, Italia şi Republica Moldova.

Salonul de Carte Bookfest are ediţii locale în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov şi o altă ediţie internaţională la Chişinău.