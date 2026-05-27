Ediția cu numărul zece a American Independent Film Festival (AIFF.10) transformă Bucureștiul într-un punct de întâlnire cu acest tip de film: o experiență de tip „first contact” cu cinemaul independent american care contează acum și care este expus în medii diferite de cele comerciale, mainstream. AIFF.10 nu este doar un festival, ci o invitație la descoperire. Aici vezi filme înainte ca ele să devină cunoscute — sau poate chiar singura dată când ai șansa să le vezi pe marele ecran. Este acel tip de experiență culturală în care nu doar consumi conținut, ci devii parte dintr-un moment unic.

De ce să alegi filmul independent?

Filmele independente nu se bazează pe efecte spectaculoase sau bugete uriașe. În schimb, vin cu ceva mai valoros: autenticitate. Sunt povești spuse fără compromisuri comerciale, care aduc în prim-plan perspective noi, emoții reale și voci creative nefiltrate. Acest tip de cinema a redefinit industria de-a lungul timpului, încă din perioada în care Sundance Film Festival — fondat de Robert Redford — a pus bazele unei mișcări ce avea să lanseze unele dintre cele mai importante nume din industrie. Regizori precum Quentin Tarantino, Richard Linklater sau Kevin Smith au demonstrat că poveștile personale pot avea un impact global. Anul acesta, la AIFF.10 vei descoperi regizori, actori și povești pe vibe de 2026.

7 filme de văzut la AIFF.10

Weekendul de deschidere al AIFF.10 aduce la București energie, invitați de top și întâlniri rare cu cineaști apreciați. În prim-plan: regizoarea australiană Kitty Green, celebră pentru filmele sale curajoase și premiate internațional. La festival poți vedea două dintre cele mai lăudate producții ale sale – The Assistant și Ukraine Is Not a Brothel, grupate în secțiunea FOCUS AIFF – și, mai mult, ai ocazia să o întâlnești personal pe regizoare la sesiuni speciale de discuții și prezentări pe 6 și 8 iunie. The Assistant (Sundance Film Festival) este un film devenit deja reper în cinemaul indie, care explorează subtil și apăsător dinamica abuzului de putere din industria filmului. Minimalist și intens, este genul de experiență care persistă mult timp după vizionare. Ukraine Is Not a Brothel (Venice Film Festival), explorează fenomenul Femen, mișcarea feministă topless din Ucraina care a atras atenția întregii Europe. Filmul dezvăluie, cu o sinceritate directă, culisele organizației și paradoxul unui lider masculin aflat în centrul acesteia. Prin vocile protagonistelor, documentarul surprinde atât curajul protestelor, cât și consecințele dure și confruntările personale din spatele activismului.

După succesul răsunător obținut anul acesta la Premiile Oscar, regizoarea Natalie Musteata va fi prezentă la București, împreună cu Alexandre Singh, pentru premiera în România a filmului Two People Exchanging Saliva și o întâlnire extinsă cu publicul cinefil pe 5 iunie, la Cinema Elvire Popesco. Two People Exchanging Saliva este un scurtmetraj distopic plasat într-o societate absurdă în care sărutul este interzis și intimitatea este pedepsită drastic, iar banii sunt înlocuiți de plame peste față, pentru a diferenția direct bogații de restul lumii.

Is This Thing On? (regia Bradley Cooper, New York Film Festival) marchează un proiect personal al lui Bradley Cooper, sensibil și profund. Filmul investighează teme precum identitatea și nevoia de validare, într-o manieră autentică și intimă. Este o comedie discretă, care te surprinde treptat, iar onestitatea sa emoțională este susținută de interpretările remarcabile și de o naturalețe impecabilă ale lui Will Arnett și Laura Dern.

I Swear (regia Kirk Jones, premiu BAFTA pentru Cel mai bun actor, Robert Aramayo, si cel mai bun casting, Lauren Evans, premiera la Toronto Film Festival) este un biopic despre activistul John Davidson, care trăiește cu sindromul Tourette, abordând cu sensibilitate și umor provocările personajului. Interpretarea remarcabilă a lui Robert Aramayo și perspectiva caldă și onestă legată de ticurile personajului, cu tiparele sale comportamentale compulsive și cu exclamațiile obscene aleatorii au fost apreciate de critici.

Tuner (regia Kirk Jones, Sundance Film Festival 2026) este o poveste simplă, dar profundă, despre oameni imperfecți și conexiuni reale. Filmul îi aduce împreună pe Dustin Hoffman și Leo Woodall într-un film independent neconvențional, care îmbină comedia romantică cu elemente de thriller. Povestea urmărește relația dintre un tehnician veteran care acordează piane și ucenicul său, pe măsură ce acesta din urmă este atras într-o lume periculoasă, dar și într-o neașteptată poveste de dragoste.

Mouse (regia Kelly O’Sullivan, Festivalul de Film de la Berlin) este un film delicat și inteligent despre relații și transformare personală la vârsta adolescenței, când adevăratele încercări ale vieții te fac să devii creativ pentru a supraviețui. Cu o abordare intimă și atentă la detalii, este un exemplu perfect de cinema independent contemporan.

Experiența care nu se repetă

AIFF.10 nu e doar un festival, ci o experiență cinematografică vie. Aici descoperi filme înainte să devină celebre — sau înainte să dispară din radar. Dacă vrei ceva diferit de mainstream, acum e momentul. Pentru că unele povești nu apar de două ori — trebuie prinse exact când contează.

