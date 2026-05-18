Taxele au fost considerate ulterior ilegale de Curtea Supremă a SUA, transmite Reuters.

Procesul colectiv propus a fost depus vineri, la un tribunal federal din Seattle.

Reclamanţii susţin că gigantul comerţului online a încasat sute de milioane de dolari prin majorarea preţurilor produselor importate înainte ca instanţa supremă americană să decidă că tarifele au fost impuse ilegal.

În februarie, Curtea Supremă a SUA a decis cu scorul de 6 la 3 că Donald Trump şi-a depăşit atribuţiile atunci când a folosit legea privind puterile economice de urgenţă internaţională (IEEPA) pentru a introduce tarife comerciale extinse.

După acea hotărâre, mii de companii au început să solicite guvernului american rambursări de miliarde de dolari pentru taxele plătite.

Potrivit procesului, Amazon nu a cerut însă rambursarea sumelor, deşi ar avea bază legală să facă acest lucru.

Reclamanţii acuză compania că a preferat să lase guvernului federal aceste fonduri pentru a menţine relaţii bune cu Donald Trump.

”Problema este că fondurile pe care Amazon le foloseşte pentru a rămâne în graţiile preşedintelui nu aparţin Amazon”, se arată în plângerea depusă în instanţă.

”Aceste fonduri au fost luate pe nedrept de la consumatori pentru a acoperi tarifele IEEPA care între timp au fost invalidate”, susţin reclamanţii.

Procesul invocă acuzaţii de îmbogăţire fără justă cauză şi încălcarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor din statul Washington.

Amazon nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Procese similare vizează și alte mari companii precum Costco, Nike și FedEx

Reuters notează că procesul împotriva Amazon vine după alte acţiuni similare intentate împotriva unor companii precum Costco, Nike sau FedEx, acuzate că nu au transferat către consumatori beneficiile rambursărilor obţinute pentru tarifele vamale.

Consumatorii nu pot solicita direct guvernului american restituirea sumelor plătite în plus din cauza tarifelor, deoarece doar companiile importatoare sunt eligibile pentru astfel de rambursări.

Pentru a susţine acuzaţiile privind motivaţia politică a Amazon, reclamanţii amintesc şi episodul din aprilie 2025, când compania a fost criticată de Casa Albă după apariţia unor informaţii potrivit cărora lua în calcul afişarea separată a costurilor generate de tarifele IEEPA în preţurile produselor.

Amazon a negat atunci informaţiile şi a afirmat că nu a analizat niciodată introducerea unor astfel de afişări pe platforma principală de vânzări.

Potrivit procesului, relatarea respectivă l-a determinat pe Donald Trump să îl contacteze direct pe Jeff Bezos, preşedintele executiv al Amazon, pentru a se plânge.