Inițiativa i-a aparținut unuia dintre ei - un român stabilit de zeci de ani în Germania. Turiști și localnici s-au strâns în număr mare, deși concertul a început la amiază, când erau 30 de grade la umbră.

Localnică: ”Mi-a plăcut foarte mult, minunat, acest act cultural e pentru sufletul nostru și e minunat. Este foarte bine, nivelul spiritual se ridică”.

Turistă: ”A fost o experiență foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, felicitări organizatorilor pentru un concert atât de minunat”.

Ideea acestui spectacol s-a născut acum un an, când unul dintre artiști, cu origini românești, a asistat la un alt concert organizat tot lângă Coloana fără Sfârșit. Între timp, și-a convins colegii să cânte împreună la Târgu Jiu.

Gerhard Zank, violoncelist: ”Este o mare bucurie și onoare pentru noi să venim aici la 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși, pe care încercăm să-l facem și în Germania cunoscut, unde nu este așa de cunoscut ca în Franța sau România”.

”Brâncuși ar fi fost foarte fericit să vadă cum se celebrează ziua lui”

Armin Zank, fiul violoncelistului: ”E un moment emoționant, după atâția zeci de ani în care l-am văzut în toată lumea și acum să fie chiar aici la Târgu Jiu, de unde e și bunicul meu și mama mea, să ajungă cumva să se unească cercul din toată lumea și să ajungem la punctul de pornire, e ceva foarte emoționant, aici la Brâncuși, cu Coloana în spate, și vremea perfectă, Brâncuși cred că ar fi fost foarte fericit să vadă cum se celebrează ziua lui”.

Michael Arlt, violonist: Sunt aici pentru prima dată, îmi place foarte mult atmosfera, sunt foarte impresionat de arta de aici, e un privilegiu să cânt aici, o plăcere.

Reporter: Știți ceva despre Brâncuși?

Michael Arlt: Nu, dar acum știu, e un artist foarte interesant în toată lumea”.

Donald Sulzen: ”Sunt pentru prima dată aici, e foarte frumos parcul acesta. Sunt din America, dar am spus că acest parc este mai frumos decât Central Park din New York. Serios, e drăguț. Iar publicul? Grozav”.

Adrian Tudor, viceprimar Târgu Jiu: ”Am simțit că erau onorați să cânte în acest parc pe care îl consideră a fi un loc deosebit pentru concert, încărcat de o energie fantastică”.