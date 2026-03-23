Un tur special scoate la lumină locuri, creații și povești aproape uitate.

Odată cu turul ghidat numit „Urmele lăsate de Brâncuși în Craiova", pasionații de artă și istorie descoperă locurile din Bănie care păstrează amprenta artistului.

Andreea Drăghici, vizitator: „Am fost surprinsă de atenția la detalii. Brâncuși a lucrat cu pasiune. În timpul liber îmi face mare plăcere să vizionez și să explorez.”

Geviana Prasacu, vizitator: „Ramele acestea le-am văzut și acum 2 ani la liceul care îi poartă numele, astăzi am venit și cu fetița mea.”

Vizitatorii văd acum Craiova cu alți ochi, pentru că au aflat cum se îmbină istoria orașului cu arta și biografia lui Brâncuși.

Irina, vizitator: „E făcut de niște oameni care pun multă pasiune în ceea ce fac și ei cel mai mult își doresc să salveze casele și monumentele pe care noi le vizităm.”

Dragoș Andreescu, ghid: „Sunt opere originale ale lui Brâncuși, mai ales că el toată tinerețea și-a petrecut-o aici la Craiova, iar noi exact asta facem - luăm exact urmele lui.”

Un tur ghidat durează între două și trei ore.