2026 a fost declarat „Anul Constantin Brâncuși”, printr-o lege care permite alocarea unor fonduri suplimentare. Însă operele lui Brâncuși de la Târgu Jiu nu au fost restaurate nici acum.

O tânără și-a pictat pe chip „Muza Adormită”, iar spatele i-a luat forma Coloanei Infinitului.

Lia Sincheici-Calancea, artistă: „Muza doarme pentru că în somn visează. Și acolo tărâmul este nelimitat, este infinitul, cel pe care îl pictează Ionuț pe spatele meu, adică Coloana Infinitului. E o legătură frumoasă între toate elementele brâncușiene și nu numai.”

Pășim și în mijlocul unei expoziții de sculptură și pictură, tot în Capitală, inspirată de operele lui Brâncuși.

Roxana Dumitrache, manager cultural: „Există un limbaj comun și acela e că arta trebuie să fie liberă și dacă am învățat ceva de la Brâncuși e că arta e, în definitiv, liberă.”

Între timp, primele lucrări ale lui Brâncuși, realizate la colegiul care acum îi poartă numele, au putut fi admirate la Muzeul de Artă din Craiova.

Lucian Rogneanu, muzeograf: „Aceste două rame fac parte din colecția liceului. Din aceeași perioadă, în colecția muzeului de artă există o casetă de valori și un scaun colțar; acestea fiind singurele obiecte care se mai păstrează astăzi din perioada când Constantin Brâncuși era elev.”

Totuși, operele care l-au consacrat, de la Târgu Jiu, nu au fost restaurate, în ciuda promisiunilor făcute de responsabili. Publicul vine mereu să le vadă.

Andras Demeter, ministrul Culturii: „Restaurarea operelor este altă poveste complicată. Eu nu m-aș hazarda niciodată când vorbim de monumente de categoria A, nu m-aș hazarda la un timp așa de scurt, câteva luni sau nici în câțiva ani.”

Și în curtea casei de la Hobița, unde a venit pe lume marele sculptor în urmă cu 150 de ani, s-au strâns sute de localnici și turiști.

A fost lansată inclusiv o rută turistică, Hobița – Târgu Jiu – Craiova, prin care oficialii speră să atragă mai mulți vizitatori.

Ziua Brâncuși a fost marcată și la Paris, cu mai multe expoziții, deși atelierul lui de la centrul Pompidou este închis pentru renovare, dar și la Viena sau Lisabona.