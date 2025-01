Spectacol senzorial la Muzeul Imersiv din București. Oamenii s-au bucurat de un concert. „Îmi place foarte mult”

Proiecțiile 360 de grade care s-au derulat pe ritmul muzicii au purtat spectatorii într-o lume aproape ireală.

Spectator: „Mi-a plăcut Soare cu dinți, cel mai mult. Ce vă place mai mult, show-ul de lumini sau muzica? Ambele”.

Spectator: „Îi știu de când s-au lansat. Îmi place foarte mult, e un fusion perfect, toate efectele sunt binevenite”.

Spectator: „E prima dată când merg la un astfel de concert și e foarte mișto. Aș vrea să mai merg la unul că am vorbit cu prietenele mele și o să mai mergem cu siguranță”.

Artiștii au fost provocați să lucreze împreună și, deși nu s-au întâlnit până la prestația de joi seară, rezultatul a fost spectaculos.

Proiecțiile din timpul showului pot părea la întâmplare însă acestea sunt coordonate în timp real și alese în funcție de melodie pentru a oferi publicului o experiență completă.

Andrei Fântână, artist Robin and the Backstabbers: „Și pentru noi a fost o surpriză pentru că nu am pregătit noi partea vizuală ci a fost făcută în cadrul muzeului. Mi se pare că într-o lume în care totul devine foarte online și digital, să ai un spațiu în care digitalul aduce oamenii aproape este, din punctul meu de vedere, pasul care lipsea”.

Geanina Panait, manager comunicare Museum of Immersive New Art: „Urmează și alte astfel de spectacole, 5 la număr. Următorul este pe 6 februarie când va cânta trupa HANDS, iar noi urmează să le anunțăm pe parcurs.”

Evenimentul a fost primul din seria „UNUSAL” - care îmbină muzica, tehnologia și arta.

