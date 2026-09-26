40 de producții din 18 țări, toate având în centrul lor muntele, au fost vizionate de peste 1.000 de oameni. Proiecțiile au avut loc în Brașov, Râșnov și Bușteni.

Față de acum câțiva ani, multe au fost producții românești – „Hoinar prin munți", de Cosmin Dumitrache sau „Șona, o poveste scrisă în piatră”, în regia lui Mircea Gherase.

Dan Burlac, organizatorul festivalului: „Noi vrem legat de munte să le oferim oamenilor informații utile. În acelasi timp e complex, trebuie să îi cunoști regulile, să îl aperi, să știi să îl protejezi. Filmele noastre acoperă toată gama asta".

Festivalul a fost completat și de expoziții. Una dintre ele se numește „Flori și iarbă pe Via Transilvanica".

Raluca Andreescu, organizator festival: „Reunește o serie de litogravuri inspirate de desenele pictorului Ștefan Câlția și gravate în andezit de sculptorul Virgil Scripcaru pe opt borne aflate pe Via Transilvanica".

„Fiecare dintre autori se dezvăluie un pic pe sine”

Bărbat: „E un drum pe care l-am făcut parțial și asta mi se pare că vor să sintetizeze, ceva din spiritul acelor locuri".

La festival au avut loc inclusiv lansări de carte. Rareș Năstase de la „România, te iubesc" a vorbit despre prima sa carte, „Acolo unde munții nu iartă", un roman de ficțiune cu rădăcini desprinse din munca de jurnalist de investigație.

Rareș Năstase: „Aici găsim foarte multe crâmpeie din societatea românească, chiar dacă vorbim de un thriller de ficțiune și e destul de dur și are mult suspans, este, de fapt, o oglindă a societății românești. Am simțit la un moment dat că trebuie să scriu și despre ce se întâmplă dincolo când se oprește camera de filmare".

Femeie: „Îmi face mare plăcere să vin la aceste lansări de carte pentru că fiecare dintre autori se dezvăluie un pic pe sine".

Alpine Film Festival, aflat la ediția cu numărul 11, se încheie duminică. Accesul la toate evenimentele a fost gratuit.