Mașina în care se afla ca pasager a ieșit brusc de pe șosea, într-o zonă împădurită situată între Ochamps, localitate din comuna Libin, și Recogne, în comuna Libramont-Chevigny. În urma impactului, mirele a murit pe loc, scrie De Telegraaf.

Drumul spre biserică s-a încheiat tragic

Autoturismul nu a fost implicat într-o coliziune cu un alt vehicul. La volan se afla cavalerul de onoare, care era și fratele viitoarei sale soții. Acesta a supraviețuit accidentului, însă a fost rănit și transportat la spital de echipajele de urgență.

Cei doi își oficializaseră deja căsătoria civilă. Ceremonia religioasă de sâmbătă trebuia să fie momentul în care familia și apropiații să sărbătorească împreună. În schimb, ziua nunții s-a transformat într-o tragedie pentru soție și cei doi copii ai lor.

Tragedia a provocat o puternică reacție în comunitatea locală. În Libramont și în împrejurimi, victima era cunoscută atât prin activitatea profesională, cât și prin implicarea în viața comunității.

În 2022, acesta fondase, împreună cu soția sa, o agenție imobiliară în Habay. Activitatea profesională îl făcuse o prezență familiară în zonă.