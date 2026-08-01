Bărbatul spune că femeia vine aproape zilnic la casa rudelor unde s-a mutat și face scandal. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Scandalurile au început în primăvară, când bărbatul de 54 de ani și-ar fi lovit soția. Femeia a depus plângere la poliție și s-a emis un ordin de protecție cu monitorizare prin brățară electronică.

Constantin Hîrtopanu, soțul femeii: ”M-a înjurat de mamă, mama e moartă”. Povestea nu s-a oprit aici.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: ”În luna iunie bărbatul a sesizat, că femeia este cea care îi adresează ameninţări şi încearcă să-l agreseze”.

Constantin Hîrtopanu, soțul femeii: ”Eu sunt în curte, ea venit la mine şi au venit două echipaje de poliţie. Ea era protejată, nu aveam voie să mă apropii de ea”.

Așa că s-a emis un nou ordin de protecție, de această dată, pentru bărbat. Femeia de 45 de ani s-a ales și ea cu brățară de monitorizare.

Ciprian Silveanu, adjunct IPJ Botoșani: ”Au rol dublu, atât de victimă, cât și de agresor, unul faţă de celălalt”. Pentru că a încălcat în mod repetat ordinul de protecție, chiar de 2 ori numai în ultima săptămână, femeia a fost reținută pentru 24 de ore.

Ieri a ajuns la psihiatrie pentru o expertiză. Cei doi sunt căsătoriți de 9 ani. Au împreună patru copii, care în acest moment sunt în grija tatălui.