Tânărul de 19 ani, considerat principalul agresor, va sta 9 ani la închisoare pentru tentativă de omor și tâlhărie calificată.

Potrivit rechizitoriului, acesta l-a lovit de mai multe ori pe livratorul în vârstă de 25 de ani, cu pumnii, picioarele și o bâtă de lemn.

Ceilalți doi inculpați se fac vinovați doar de tâlhărie, a stabilit instanța, și au fost condamnați la mai puțin de 3 ani de închisoare. În cazul unuia, pedeapsa este cu suspendare.

Indivizii trebuie să plătească victimei peste 100 de mii de lei drept daune materiale și 25.000 de euro, daune morale.

Anul trecut, cei trei au acostat doi cetățeni nepalezi, cu intenția de a-i jefui. Prada a fost, până la urmă, un pachet în care se mai aflau doar două țigări și o brichetă.

Unul dintre cei agresați a reușit să fugă, însă cel de-al doilea a rămas inconștient la pământ.

El a fost dus la spital în comă și a rămas cu tulburări grave de vedere după loviturile primite.

Sentința nu este definitivă.