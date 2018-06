Sărbătoare pe manele în Galați, după BAC. ”Coboară în jos, Luceafăr alunecat”

Poeziile lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga s-au dovedit o piatră greu de trecut pentru unii dintre absolvenţii de clasa a 12-a, care au susţinut luni, la bacalaureat, proba scrisă de limba şi literatura română.

Mulţi au recunoscut cu nonşalanţă că nici nu s-au pregătit pentru examen. Chiar şi elevii studioşi sunt de părere că bacalaureatul este un examen depăşit, care doar îi forţează să tocească nişte noţiuni despre arta poetică.

La Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, din Capitală, candidaţii au început să iasă imediat după terminarea perioadei obligatorii de stat în sala de examen.

Reporter: Ai făcut ceva? Că ai ieşit foarte repede, după o oră şi jumătate?

Elev: Am ieşit primul din clasă

Reporter: Păi şi asta e de bine?

Elev: Da.

Reporter: Ce ai scris, dacă poţi să ne zici câteva idei?

Elev: Despre Lucian Blaga, a fost un autor care a scris poezie împreună cu Marin Preda. Am făcut bine. A ieşit cam încurcătură acolo, dar eu zic că am făcut ceva.

La subiectul principal de la uman, cerinţa a fost să prezinte particularităţile unei poezii de Ion Barbu sau Lucian Blaga. Iar la real, aceeaşi cerinţă, pentru autorii Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi.

Reporter: Tu ce ai ales?

Elev: Să nu distrugi corola de lumini a lumii. aaaa, de minuni a lumii. Da. Nu prea am scris nimic.

Reporter: De ce? Nu ai studiat la şcoală sau nu ai avut timp să înveţi?

Elev: Am clacat"

Elev: Să spunem despre arta poetică.

Reporter: Și te ajută la ceva în viaţă arta poetică?

Elev: Sincer, eu cred că foarte multe lucruri nu te ajută în viaţă, ce te învaţă în şcoală.

Chiar dacă ei s-au pregătit temeinic, de aceeaşi părere sunt şi elevii de elită de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr.

Elev: Am introdus poezia într-un curent, am clasificat-o după temă, am comentat titlul, secvenţele lirice, muzicalitatea operei.

Reporter: Crezi că te ajută la ceva în viaţă să ştii toate lucrurile astea?

Elev: Probabil pentru cultura generală, dar pe mine nu cred.

Elev: Mi se pare că BAC-ul este de prisos, că are o structură foarte proastă, nu te ajută cu nimic, sunt pur şi simplu nişte lucruri pe care trebuie să le toceşti.

La Galaţi, mulţi dintre tineri au mers la examen la noroc. Apoi, de bucurie că au scăpat, au sărbătorit cu manele, în parcarea şcolii. Pe înţelesul lor este mai degrabă Florin Salam, decât Mihai Eminescu.

Elev: ”Luceafărul. Aseară am învăţat, a fost singura pe care am învăţat-o. Eram sigură că o să se dea şi s-a dat. Cobori Luceafăr blând.”

Elev: ”Coboară în jos, Luceafăr blând, alunecat...alunecând pe...cum era, mă?"

Reporter: Cum ţi s-a părut examenul?

Elev: Uşor

Reporter: Ce-ai scris, Eminescu sau Arghezi?

Elev: Niciuna. Scopul meu e să mă umplu de tatuaje. Nu să iau BAC-ul sau aşa. Adică şi BAC-ul dacă îl iau, este ok.

Reporter: Dar dacă nu îl iei?

Elev: Dacă nu îl iau, nu ştiu. Dacă îl iau, îmi tatuez nota de la BAC, dacă nu, nu mai are rost.

Anul acesta, în premieră, probele orale şi de competențe digitale au fost sutinute în iarnă. Astfel că absolvenţii de clasa a 12-a vor avea săptămâna aceasta doar exemene scrise.

Miercuri va fi proba obligatorie, la matematică sau istorie, iar joi, cea la alegere.