Într-o analiză publicată de Atlantic Council, sunt trecute în revistă țintele potențiale ale Federației Ruse, prinsă într-un război de uzură care a depășit deja 4 ani. Experții militari cred că președintele Putin ar putea încerca să pluseze cu lovituri care să-i asigure victoria în Ucraina, prin slăbirea susținătorilor ei.

Statele baltice. Rusia testează constant limitele prin incursiuni de drone, sabotaj, atacuri cibernetice și bruiaj GPS. Statele baltice se pregătesc pe toate fronturile, își consolidează apărarea și cer NATO să trateze atacurile hibride ca parte a unei strategii coerente: orice atac asupra unui stat baltic atrage întreaga Alianță.

Polonia. Rusia a efectuat deja operațiuni ostile în Polonia, inclusiv drone rusești în septembrie 2025, o rachetă de croazieră prăbușită în iunie 2026 și incendierea unui mall în 2024. Polonia cheltuie 4,8% din PIB pentru apărare, dar se bazează pe NATO pentru a descuraja un atac convențional din Kaliningrad sau Belarus.

Statele nordice. Rusia reprezintă amenințarea principală pentru securitatea nordică. Toate cele cinci state nordice sunt acum membre NATO, iar apărarea este integrată în planificarea Alianței. Țintele potențiale includ insulele Gotland, Åland, Bornholm și Svalbard. Norvegia și Suedia servesc ca țări de tranzit pentru întăririle NATO.

Republica Moldova. Moldova se confruntă cu agresiunea rusă prin drone, interferență electorală, dezinformare și presiune energetică. Deși nu este membră NATO, Chișinăul își consolidează parteneriatele cu Ucraina și România și își întărește apărarea aeriană.

România. Dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc de zeci de ori, iar în august a fost distrusă o dronă maritimă încărcată cu explozibili lângă proiectul Neptun Deep. România își extinde bazele militare și capacitățile de apărare, inclusiv cu logistică Patriot, HIMARS și F-35. Un atac susținut ar necesita întăriri NATO.

Germania. Germania a fost ținta dezinformării ruse, iar acțiunile hibride au escaladat, inclusiv drone explozive descoperite lângă un avion ucrainean la Leipzig și comploturi de asasinat. Guvernul a închis consulatul rus la Bonn, dar pentru unii analiști, reacțiile sunt lente.

Europa de Vest, SUA și altele. „Rusia va intensifica operațiunile de influență în politica occidentală, exploatând polarizarea, neîncrederea în instituții și tensiunile transatlantice. Scopul Kremlinului este de a diviza Occidentul și de a-l determina să se autodistrugă”.