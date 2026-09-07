"Ajustarea reprezintă o creştere de aproximativ 13% a preţului energiei active şi se situează sub nivelul cumulat al inflaţiei din perioada în care preţul Hidroelectrica a fost menţinut neschimbat. În funcţie de zona de distribuţie, impactul asupra preţului final este de aproximativ 7%", se menţionează în comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, în această perioadă, activitatea companiei a fost influenţată de creşterea generală a costurilor, de evoluţia preţurilor carburanţilor, precum şi de condiţiile hidrologice nefavorabile, care au afectat disponibilitatea resursei de apă şi, implicit, producţia de energie hidro.

"Hidraulicitatea anului 2026 a fost una deficitară începând cu luna aprilie, situaţia devenind mai accentuată din luna iunie, când, pe aproape toate amenajările importante, debitele s-au situat sub jumătate din mediile multianuale. Edificatoare sunt evoluţiile debitelor afluente medii lunare pe Dunăre, având în vedere că Porţile de Fier are o pondere de aproximativ 40% din total energie produsă de Hidroelectrica. Astfel, debitele aferente lunilor iulie şi august au ajuns la valori de 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale, acestea situându-se în continuare, la data prezentei, la minime istorice, sub nivelul de 1.400 mc/s", explică reprezentanţii companiei.

Totodată, au adăugat aceştia, ca urmare a modificării mecanismului de contribuţii aplicabile costului energiei electrice produse de Hidroelectrica, preţul apei uzinate a crescut cu 7,32%, de la 37 lei/MWh la 39,71 lei/MWh, începând cu luna iunie 2026.

Hidroelectrica are o cotă de piață de 20% dintre clienții casnici

În acelaşi timp, preţurile energiei tranzacţionate pe piaţa angro au crescut. Pentru energia în bandă aferentă trimestrului IV 2026 şi trimestrului I 2027, preţurile de tranzacţionare au ajuns la aproximativ 900 lei/MWh.

"În pofida acestor presiuni, Hidroelectrica a ales să limiteze ajustarea preţului şi să păstreze în continuare o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici", punctează sursa citată.

Cu o cotă de aproximativ 20% din piaţa de furnizare către clienţii casnici, Hidroelectrica are un rol important pe piaţa de energie din România.

"Am urmărit ca această ajustare să fie una echilibrată şi responsabilă. În ultimii ani, Hidroelectrica a absorbit o parte importantă din creşterea costurilor, menţinând un preţ foarte competitiv pentru clienţii săi. Astăzi ne confruntăm cu o combinaţie de factori obiectivi: inflaţie, creşterea costurilor operaţionale şi ale carburanţilor, condiţii hidrologice nefavorabile şi preţuri ridicate ale energiei pe piaţa angro. Cu toate acestea, am ales să păstrăm o ofertă cât mai avantajoasă pentru consumatori. Pentru noi, competitivitatea nu înseamnă doar un preţ atractiv la un moment dat, ci capacitatea de a oferi clienţilor energie la un preţ corect şi sustenabil pe termen lung", a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Reprezentanţii companiei subliniază că noul preţ se aplică doar clienţilor noi şi contractelor care ajung la termen şi nu are caracter retroactiv.