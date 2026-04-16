„Ne-am asumat clar o direcţie de diversificare şi de hibridizare a portofoliului, prin integrarea capacităţilor de producţie cu soluţii de stocare şi noi tehnologii”, afirmă Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica SA.

Potrivit sursei citate, aprecierile au survenit pe fondul planurilor „ambiţioase” de investiţii ale companiei, coroborat cu consolidarea poziţiei de cel mai mare producător şi furnizor de electricitate din România, concomitent cu creşterea focusului pe eficientizarea activităţii de trading. Evoluţia remarcabilă de la începutul anului, respectiv un randament de aproape 30%, cu circa 10 puncte procentuale peste media indicelui BET, confirmă faptul că „vocea pieţei” este relevantă pentru Hidroelectrica, se arată în documentul citat.

Dacă în şedinţa din 15 aprilie 2026 acţiunile Hidroelectrica s-au apropiat de pragul de capitalizare de 70 miliarde lei, corespunzător unei cotaţii de 155,60 lei, fără a-l atinge, în şedinţa de joi acest nivel a fost depăşit încă din debutul tranzacţionării. Ulterior, preţul a continuat să crească până la un maxim de 161 lei în jurul orei 10:36, ceea ce a dus capitalizarea companiei la peste 72,4 miliarde lei, un nou record pentru Bursa de Valori Bucureşti, precizează sursa citată.

Potrivit companiei, după prima oră, acţiunea se tranzacţiona în jurul nivelului de 160 lei, corespunzător unei valori de piaţă de aproape 72 miliarde lei. De la începutul anului, randamentul a ajuns la aproximativ 29%, al cincilea cel mai ridicat din BET, cu aproape 10 puncte procentuale peste evoluţia indicelui.

După ce în 2025 compania a crescut semnificativ nivelul investiţiilor (CAPEX), atingând 781 milioane lei, pentru 2026 Hidroelectrica îşi propune să continue planul ambiţios de investiţii, conform Bugetului pe 2026, care va fi publicat la finalul lunii aprilie, odată cu convocarea AGA pentru aprobarea acestuia.

Hidroelectrica şi-a consolidat poziţia de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de circa 27% pe ultimii cinci ani, şi a devenit, într-un timp record (mai puţin de 4 ani), cel mai mare furnizor de electricitate din România, înregistrând la 31 decembrie 2025 o cotă de piaţă de 17,4% pe total piaţă şi de 18,6% pe segmentul concurenţial.

Compania administrează un portofoliu de 188 de hidrocentrale, cu o putere instalată de peste 6,3 GW, precum şi parcul eolian Crucea Nord, cu o capacitate instalată de 108 MW, unde va fi pusă în funcţiune, în mai-iunie 2026, şi o baterie de stocare, cu o putere nominală de 36 MW şi o capacitate de stocare de 72 MWh, mai arată Biroul de presa al Hidroelectrica SA.