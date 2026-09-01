Potrivit ISU Constanţa, începând cu ora 20:28 a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, întrucât într-un hotel din staţiunea Saturn sunt 30 de persoane cu stare de rău.

Echipajele medicale urmează să facă triajul persoanelor. Până la ora 21:11 fuseseră asistate medical 12 persoane (9 adulți și 3 minori).

„Un apel la 112 a semnalat faptul că aproximativ 30 persoane acuză stare de rău, la un hotel din statiunea Saturn. Având în vederea numărul mare de persoane implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Pentru gestionarea eficientă a situației, au fost alocate: 1 autospecială de stingere, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 3 microbuze, 1 ambulanță SMURD și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță. Intervenția este în dinamică”, a transmis ISU.