Românii din mediul rural au găsit greu drumul către secțiile de vot. Ce așteptări au de la viitorul președinte

Abia spre seară numărul s-a dublat. Convinși de vremea frumoasă, unii au ales prima dată o partidă de pescuit, unde au avut timp să se gândească și la vot.

În comuna Belciugatele din Călărași, la prânz, au ajuns puțini cetățeni pe la secții. În timp ce membrii comisiilor de votare îi așteptau să-și aleagă președintele, unii erau la pescuit.

Reporter: „Cum e?”

Bărbat: „Foarte bine.”

Reporter: „Vă relaxați?”

Bărbat: „Da. Ne interesa cum merge votul la țară, dar văd că lumea are alte preocupări. – Da, votul la pescuit merge bine.”

Reporter: „E important dacă mergeți sau nu?”

Bărbat: „Da, mergem mai târziu.”

Mobilizare modestă la urne

Unii au pornit spre secțiile de votare, dar pe drum le-a cam pierit cheful.

Bărbat: „Mai târziu.”

Reporter: „De ce amânați momentul?”

Bărbat: „Păi să ne găsim mai mulți. Să ne strângem.”

Reporter: „Dar în cabină intrați singur.”

Bărbat: „Câte unul, dar să intrăm acolo, să fim trei. Să mai fie încă unu, că sunt trei cutii acolo.”

Iar cei care au votat spun că au așteptări mari de la viitorul președinte.

Tânăr: „Să-mi dea și mie loc de casă, că am familie mare.”

Reporter: „Păi asta e treaba primarului. Ce să facă președintele?”

Tânăr: „Păi să vorbească el cu aghiotanții lui. Și să nu fure. Eu nu muncesc cu carte de muncă. Din salariul de 40 de milioane, 50% merge la stat.”

La amiază, votul mergea greu și în Stejaru, o micuță localitate din Prahova.

Andreea Vasile – Președinte secție de votare: „Avem 502 persoane pe lista permanentă și au venit 75 de persoane până la ora asta.”

La fel de goale au fost secțiile și prin unele sate din Buzău.

Femeie: „Suntem confuzi, că prima dată am știut pentru ce am votat. Acum am votat, nu știu ce să vă zic, pentru binele țării.”

În satul Veștem din Sibiu, o familie a vrut să dea un exemplu. Chiar dacă erau la un botez, oamenii au venit toți să aleagă un președinte. A fost cel mai aglomerat moment al dimineții.

Bărbat: „Pentru prima dată după mulți ani ne-am găsit toți acasă și ne-am decis să venim la vot.”

Reporter: „Ce vă doriți de la un viitor președinte?”

Bărbat: „Să fim ascultați, cam asta.”

