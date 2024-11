Noapte albă pentru președinții secțiilor de votare. Sacii cu voturi au început să ajungă la birourile electorale după ora 1

Buletinele de vot au fost numărate, puse în saci și transportate la birourile electorale din fiecare județ.

În București, sacii cu voturi au început să ajungă la birourile electorale după ora 1. Președinții și locțiitorii au venit pregătiţi pentru orice situaţie.

În Capitală, numărarea a fost mai complexă, din cauza referednumului.

În Bistrița Năsăud, sacii cu voturi au ajuns puțin după ora 23. Primii - cei din secțile mai mici, unde au fost mai puțini votanți.

Reporter: Votarea a decurs în perfectă stare de normalitate, am terminat în timp util, nu am avut probleme, totul a fost ok, a fost lume la vot?

Bărbat: Au fost 40 și ceva la sută.

Reporter: Cum a mers numărătoarea?

Femeie: Foarte bine, a mers totul bine. A fost 47-48 % în secția la care am fost eu.

La secțiile de votare din Timiș, programul nu a fost prelungit, iar după orele 21, a început numărarea voturilor.

La Cluj-Napoca, totul a decurs rapid, spun delegații. Iar primii saci au început să ajungă devreme, începând cu ora 22.

Aici, în această sală s-au adunat deja zeci de saci cu buletinele de vot, iar oamenii continuă să vină. După ce este verificat procesul verbal, şi se constată că totul este în regulă, aceștia vor fi cu toții predați alături de ștampilele de vot.

La Arad, membrii secțiilor de votare spun că a fost mai bine ca la precedentele alegeri.

La niciuna dintre secții nu au fost înregistrate incidente majoare.



